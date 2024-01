Auto durchbricht Brückengeländer in der Girkhausener Ortsmitte

(wS/red) Bad Berleburg 27.01.2024 | Der Unfall am Samstagmorgen in der Girkhäuser Ortsmitte endete glimpflich und zugleich spektakulär. Ein Pkw drohte ins Wasser zu stürzen, nachdem der Wagen kurzzeitig von einem Mann an einem steilen Weg abgestellt worden war. Obwohl der Mann angab, die elektrische Handbremse betätigt zu haben, setzte sich der Wagen in Bewegung und rollte über die Straße „Bei der Kirche“, durchbrach ein Brückengeländer am Osterbach und blieb mit dem Vorderrad über dem Abgrund unter dem beschädigten Geländer stehen.

Die Feuerwehr Girkhausen wurde alarmiert, um den Wagen vor einem Absturz ins Wasser zu sichern. Die Kameraden nutzten einen Trecker, der einem der Feuerwehrleute gehörte, und zogen den Wagen zurück auf die Straße. Das durchbrochene Brückengeländer wurde provisorisch mit Absperrgittern gesichert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.



Fotos: wirSiegen.de

