(wS/str) Siegen 31.01.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt aktuell die Verstärkung und Instandsetzung der Talbrücke Achenbach in Siegen durch. Im Zuge dieser Arbeiten wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (01.02./02.02.) eine Sperrung der unterführenden Straße vom Industriegebiet Achenbach kommend (Wallhausenstraße) zur B62/HTS in Richtung Siegen notwendig. Die Vollsperrung erfolgt in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr.