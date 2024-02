Biologische Station Siegen-Wittgenstein zieht positives Fazit

(wS/bu) Burbach 31.01.2024 | Mit einer kleinen Abschlussfeier in der Alten Vogtei endete jetzt das Projekt „Burbachs artenreiche

Nachbarschaft“ der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein. Nach der Laufzeit von drei Jahren zog die

Projektverantwortliche, Julia Diehle, auf dem Ollern ein insgesamt positives Resümee. Viele Ziele seien

erreicht worden, vor allem die Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen habe sich in Burbach etabliert.

Auch die Eigentümer privater Gärten, die für das Thema Artenschutz sensibilisiert werden sollten, seien auf

vielerlei Wegen erreicht worden. Lediglich mit den Unternehmen sei man nicht so intensiv in den Dialog

getreten wie gewünscht. Ein möglicher Grund: Artenschutz sei für Firmen ein komplexes Thema, da müsse

schon ein hohes Maß Bereitschaft vorhanden sein. Um hier gemeinsam mit den Unternehmen daran zu

arbeiten, lohne sich ein eigenes Projekt, so Julia Diehle. Darüber hinaus fiel der Projektzeitraum in die Corona-

Pandemie und den anschließend anhaltenden Krisen-Marathon – in dieser unsicheren und schwierigen Situation hatten Arten- und Naturschutz offenbar keine Priorität.

Es war aber nur ein kleiner Schluck Wasser im süßen Wein der Rückschau. Bürgermeister Christoph Ewers,

gerade zurückgekehrt von der Grünen Woche in Berlin, freute sich, dass das Projekt – anders als die zum Teil

energisch geführten Diskussionen auf europäischer oder Bundesebene – das Wesentliche im Fokus behalten

habe: die Natur vor Ort sowie praktische und zielführende Ansätze „Was hilft es, wenn das Thema nicht bei

den Menschen im Herzen und im Kopf ankommt? Natur- und Artenschutz gelingt nur durch emotionale

Bindung zur Natur vor Ort.“ Viel Wissen und die persönliche Beziehung zur heimischen Natur sei in den

vergangenen Jahrzehnten abhandengekommen – nicht nur in den Städten. Baumarten erkennen, Pflanzen

bestimmen, Kenntnisse über die heimische Tierwelt: „All das ist im ländlichen Raum nicht mehr

selbstverständlich“, stellte der Bürgermeister fest. Prof. Dr. Klaudia Witte, Vorsitzende des Trägervereins der

Biologischen Station (Verein zur Förderung der Zusammenarbeit und Landwirtschaft im Kreis Siegen-

Wittgenstein e.V.), lobte daher, dass es in den vergangenen drei Jahren in Burbach gelungen sei, die

Bedeutung des Arten- und Naturschutzes im Siedlungsraum zu thematisieren: „Das Ziel, den Blick auf die

Artenvielfalt vor der eigenen Haustür zu schärfen, wurde mehr als erfüllt!“

Die geladenen Gäste verfolgten interessiert zunächst den Vortrag von Prof. Dr. Jasmin Mantilla-Contreras,

der wissenschaftlichen Leiterin der Biologischen Station, über die allgemeine Arbeit der seit 35 Jahren

bestehenden Einrichtung, ehe Julia Diehle drei Jahre „Burbachs artenreiche Nachbarschaft“ Revue passieren

ließ. Der Auftakt wurde durch Corona gehemmt, die erste Veranstaltung lief digital ab. Zudem war das erste

Halbjahr geprägt von der Markenentwicklung (Name und Logo) und vom Netzwerken. Später gab es erste

Treffen mit den Kitas und den Schulen; für die OGS am Grundschulstandort Wahlbach wurde eine

wöchentliche Natur-AG auf den Weg gebracht. Nistkästen wurden gebaut und eigenes Vogelfutter

hergestellt. Es kam sogar zu ersten Beratungsgesprächen mit Unternehmen, allein es steht noch die

Umsetzung der damals besprochenen Maßnahmen aus. Mithilfe der Bevölkerung wurden Daten zur

Population von Mehlschwalben und Fledermäusen erhoben (Citizen Science).

Im zweiten Jahr wurde jeweils ein Schwalbenturm in Gilsbach (unter der Patenschaft durch die Ev. Kita

Gilsbach) und in Lippe aufgestellt. Beide wurden binnen Kürze von den Tieren angenommen und bezogen –

und das ungewöhnlich schnell, denn mitunter stünden derartige Türme Monate oder sogar Jahre leer, bevor

sich dort Tier einnisteten, beschrieb Julia Diehle den Erfolg. Darüber hinaus wurden 24 Nistkästen auf den

gemeindlichen Friedhöfen aufgehängt, der Heimatverein Holzhausen stellte eine Insektennisthilfe auf.

Parallel dazu wurde das Informations- und Bildungsangebot weiter ausgebaut. Das Projekt war 2022 an

insgesamt 19 Veranstaltungen beteiligt. 2023 wurde ein dritter Schwalbenturm in Lützeln aufgestellt. Immer

wieder wurden öffentlichkeitswirksame Aktionen gestartet, vor allem Fotowettbewerbe. Im letzten halben

Jahr wurde auf der Projekt-Homepage www.burbachs-artenreiche-nachbarschaft.de, vor allem mit Blick auf

die Zielgruppe Unternehmen, viele Informationen zum Thema „Lichtverschmutzung“ veröffentlicht.

Prof. Dr. Jasmin Mantilla-Contreras und Julia Diehle dankten abschließend der Geschäftsführerin von Hering-

Bau Holzhausen, Annette Hering, für die Projekt-Finanzierung über die Hering-Stiftung „Natur und Mensch“.

Diese wiederum gab den Dank zurück und betonte, das Projekt sei bei Julia Diehle „in den besten Händen“

gewesen. Sie habe das Projekt in Burbach etabliert und viel erreicht. „Und die Unternehmen kriegen wir auch

noch!“, motivierte sie augenzwinkernd, aber mit durchaus ernster Intention zu einem möglichen

Folgeprojekt.

Burbachs artenreiche Nachbarschaft in Zahlen:

3 Schwalbentürme

47 Veranstaltungen

24 Nistkästen auf Friedhöfen

2 Insektenhilfen

5 Mauerseglerkästen

3 Vorträge

98 Nistkastenbausätze

2 Radiobeiträge

3 Jahre Projektlaufzeit

8 Aktionen mit Schulklassen

35 AG-Tage

6 Aktionen mit Kitas

8 Wettbewerbe

11 Instagram-Beiträge

38 Beiträge auf Website

31 Fledermäuse



Blickten auf eine erfolgreiche Projektzeit zurück (v.l.n.r.): Prof. Dr. Klaudia Witte (Trägerverein Biologische Station),

Projektverantwortliche Julia Diehle, Bürgermeister Christoph Ewers, Prof. Dr. Jasmin Mantilla-Contreras (wissenschaftliche Leiterin

der Biologischen Station) und Annette Hering (Hering-Stiftung „Natur und Mensch“) in der Fotoausstellung mit den

Wettbewerbsbeiträgen der vergangenen drei Jahre im Wechselausstellungsbereich der Alten Vogtei.

Foto: Gemeinde Burbach



Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!