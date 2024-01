Bürgermeister Wagener überreicht Förderbescheid an DKS Grissenbach

(wS/tg) Netphen 03.01.2024 | Am heutigen Nachmittag überreichte Bürgermeister Paul Wagener aus der Stadt Netphen in Anwesenheit der Ortsvorsteherin und Mitorganisatorin Anette Scholl den Bewilligungsbescheid über 1443,29 Euro an die Vorsitzenden Thorsten Görg und Alexander Stein vom DKS Grissenbach. In seiner kurzen Ansprache würdigte Wagener die Arbeit des DKS mit seinen über 150 Mitgliedern und den damit verbundenen wertvollen Beitrag zur intakten Dorfgemeinschaft. Die Stadt zeigt sich erfreut über die vielfältigen Tätigkeiten und Projekte des Vereins.

Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Aktion „1. Wurst des Jahres“, zu der der DKS seine Mitglieder auf den Dorfplatz eingeladen hatte. Die finanzielle Unterstützung aus Sparkassenmitteln für gemeinwohlorientierte Projekte wurde am 28.11.2023 vom Hauptausschuss der Stadt Netphen als förderungswürdig beschieden. Der DKS plant die Anschaffung eines Defibrillators für die Dorfgemeinschaft, dessen Kosten sich auf 2061,85 Euro belaufen. Den fehlenden Betrag übernimmt ein anonymer Spender.

Thorsten und Alex zeigen sich erfreut, dass der Defibrillator an der ehemaligen evangelischen Kapelle, die nun das Planungsbüro Kebschull beherbergt, angebracht werden kann – ein zentraler Ort im Dorf. Die Freude darüber, dass Stefan Kebschull die laufenden Kosten übernimmt und mit einer Glasüberdachung für den notwendigen Wetterschutz des Gerätes sorgt, wird von Thorsten Görg als einen schönen Beitrag gewürdigt, der nicht selbstverständlich ist. Alexander Stein merkte an, dass jeder in die Situation kommen könnte, in der ein solches Gerät benötigt wird, und hofft dennoch, dass es nicht genutzt werden muss. Anschließend genoss man trotz widrigen Wetters die „1. Wurst des Jahres“ in gemütlicher Runde mit einigen kalten Getränken.

von links nach rechts: Katja Nicolai, Bürgermeister Paul Wagener, Thorsten Görg, Anette Scholl, Cornelia Mochel-Büdenbender und Stefan Kebschull. Es fehlt Alexander Stein