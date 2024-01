Einbruch in Einfamilienhaus – Tatbeute unbekannt

(wS/ots) Siegen 03.01.2024 | In der Nacht von Montag (01.01.2024) auf Dienstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße „Schallroth“ in Burbach-Wahlbach eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie die Schränke in gleich mehreren Zimmern. Hinweise über die Tatbeute gibt es bislang nicht. Die Täter flüchteten nach der Tat unerkannt.

Der Tatzeitraum liegt nach derzeitigem Stand zwischen 20 Uhr und 09:30 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.