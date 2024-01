Einladung zum Mitmachen! Aktiver Naturschutz mit der Aktion „Frühjahrsputz“ am 22. und 23. März

(wS/hi) Hilchenbach 18.01.2024 | Erfolgreich beteiligen sich seit vielen Jahren zahlreiche junge und ältere Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher im Verein, als örtliche Gemeinschaft, als Einzelperson, als Schule oder Kindertagesstätte gerne an der Aktion „Frühjahrsputz“ für eine saubere Umwelt.

Am Freitag und Samstag, 22. und 23. März ist die Aktion in diesem Jahr in Hilchenbach geplant.

Sehr zur Freude der Stadtverwaltung tragen die ehrenamtlich Engagierten mit dieser Müllsammelaktion zu einer sauberen Stadt am Rothaarsteig bei. Dabei sammeln die Gruppen wild entsorgten Abfall aus Wald und Flur, von Straßen und auf öffentlichen Plätzen ein.

Neue Umweltschützerinnen und -schützer sind eingeladen zum Mitmachen.

Interessierte erhalten weitere Informationen bei der städtischen Beauftragten für bürgerschaftliches Engagement, Gudrun Roth, per E-Mail an bildung@hilchenbach.net oder unter Telefon 02733/288-229.

Etliche Freiwillige helfen Jahr für Jahr beim Frühjahrsputz in Hilchenbach. Das Foto zeigt die Anglerfreunde Müsen.

