Inklusives Familienfest in der Innenstadt: Anmeldung für Tag der Begegnung gestartet

(wS/si) Siegen 11.01.2024 | Am Samstag, 25. Mai 2024, findet in der Siegener Innenstadt der Tag der Begegnung für Menschen mit und ohne Behinderung statt. Interessierte Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Träger der Behindertenhilfe können aktiv mitwirken und ab sofort einen Info-Stand oder einen Programm-Beitrag anmelden.

Das inklusive Familienfest steht für Vielfalt, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Organisiert wird es vom Inklusionsbeirat der Universitätsstadt Siegen, der Arbeitsgemeinschaft Begegnung sowie den Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Universitätsstadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Es findet auch in diesem Jahr wieder von 11.00 bis 16.00 Uhr auf dem Scheinerplatz am Apollo-Theater und auf der Siegbrücke statt. Insgesamt stehen 34 Standplätze zur Verfügung. Das Areal soll genügend Raum für alle bieten – unabhängig davon, ob sie zu Fuß, im Rollstuhl oder mit anderen Hilfen unterwegs sind.

Interessierte können sich bis Freitag, 15. März 2024, für eine aktive Teilnahme per E-Mail an m.massenhove@siegen-stadt.de und mit Angabe von Ansprechperson sowie Anschrift und Telefonnummer anmelden. Bei Fragen steht Monica Massenhove, Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Siegen, per E-Mail oder unter der Rufnummer 0271 404 2247 zur Verfügung.