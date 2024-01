Klare Botschaft auf Rädern: Bauern, Unternehmer und Bürger fordern Umdenken in der Agrarpolitik

(wS/red) Siegen 11.01.2024 | Heute versammelten sich ab 11 Uhr zahlreiche Unternehmer und Landwirte sowie private Bürger aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein zu einer Demonstration, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Ein bunter Korso aus Traktoren, Autos, Lastwagen und Kleinfahrzeugen setzte sich in Bewegung, begleitet von einem starken Aufgebot an Einsatzkräften der Polizei, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Der Startpunkt des Demonstrationszuges befand sich am Weidenauer Bismarckplatz, der Konvoi führte die Landwirte über innerstädtische Straßen bis zur Siegerlandhalle und wieder zurück. Die Route, von zahlreichen Einsatzkräften gesichert, war geprägt von markanten Schildern auf den Fahrzeugen mit deutlichen Botschaften wie „Ampel, nein Danke!“ – „Agrardiesel streichen? NICHT MIT UNS!“ – „NO Farmer – NO food – NO future“ – „CO2 schenkt Leben!“ – „Gemeinsam sind wir stark“.

Die Teilnehmerzahl war so groß, dass die Demonstration in zwei Kolonnen aufgeteilt werden musste. Jede Kolonne durfte nur aus 40 Fahrzeugen bestehen. Nachdem die erste Kolonne gegen 13:15 Uhr wieder am Ausgangspunkt ankam, konnte die nächste Kolonne ihren Weg antreten.

Im Zentrum der Proteste standen die steigende Bürokratie, verschärfte Umweltauflagen und finanzielle Belastungen, denen die Bauern ausgesetzt sind. Die Demonstranten machten ihrem Unmut über die politische Vernachlässigung und schwindende Perspektiven deutlich. Immer mehr Unternehmer trauen sich, Flagge zu zeigen, was darauf hindeutet, dass der Unmut in der Bevölkerung wächst und die Politiker möglicherweise ihren Kurs überdenken müssen, um weiteren Stimmenverlusten entgegenzuwirken.

Die landesweiten Demonstrationen der Bauern zeugen von einer tiefen Verunsicherung und dem Willen, auf ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen. Die Hauptforderungen sind eine Reduzierung der Bürokratie, eine Neubewertung von Umweltauflagen und eine gerechtere Verteilung von Finanzmitteln im Inland. Die Landwirte wollen damit nicht nur ihre Existenzgrundlage sichern, sondern auch eine klare Botschaft senden: Es ist Zeit, die Bedürfnisse der Bürger ernst zu nehmen und eine nachhaltige Politik für Familien und Kinder zu gewährleisten.

Korso der Bauern, Unternehmer und Privatleute durch Siegener Straßen - Klare Botschaft auf Rädern!

Dieses Video auf YouTube ansehen



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!