„Niederdielfen erlebt besinnliche Wiederbelebung: Gemeinschaftlicher Weihnachtsmarkt der Ortsvereine begeistert die Massen

(wS/mb) Wilnsdorf 24.01.2024 | Am 3. Advent 2023 fand nach langer Pause in Niederdielfen endlich wieder ein traditioneller Weihnachtsmarkt statt. Über 10 Ortsvereine konnten für die Idee gewonnen werden, diesen Markt gemeinsam zu gestalten und den Erlös gemeinnützig zu spenden. Unter dem Motto „Weihnachtsmarkt der Dielfer Ortsvereine“ startete das Event am Samstag um 14:30 Uhr.

Der Ortsvorsteher, Olaf Withake, begrüßte bei bestem Winterwetter eine Vielzahl von Besuchern zur offiziellen Eröffnung. Diese konnten an den schön geschmückten und stilvoll beleuchteten Ständen vorbeischlendern, um die letzten Weihnachtseinkäufe mit kleinen Geschenken, Marmeladen und Likören zu tätigen. Natürlich machte das hungrig. Mit selbstgemachten Kuchen, Waffeln aus historischen Waffeleisen, Bratwurst, gebratenen Champignons, Suppen uvm. konnte man sich stärken.

Auch dem Wetter angemessen, gab es heiße, selbst hergestellte Getränke, ob nun mit oder ohne Alkohol. Denn später ging es heiß her. Drei Tanzgruppen von „Mania“ um Katrin Wiegel, bestehend aus jeweils 30 Kindern in zum Teil weihnachtlichen Kostümen, boten den Zuschauern eine beeindruckende Show. Und alle konnten sich zurecht auf den Nikolaus mit einem prallen Sack voller Geschenke freuen. Mit einsetzender Dunkelheit tauchten die vielen tausend Lichter am Weihnachtsbaum und den Ständen den Marktplatz in ein wundervoll stimmungsvolles Licht. Ebenso vermochte die Bläser-Musikgruppe „Marci & The Saxes“ mit modernen und klassischen Weihnachtsliedern die Besucher zum längeren Verweilen zu begeistern. Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg für Niederdielfen und soll 2024 am 3. Advent erneut stattfinden. Der Erlös wurde an folgende Einrichtungen übergeben: Hospiz Eremitage, Pflegekreis Wilnsdorf sowie den Fördervereinen der Kindergärten und der Jugendfeuerwehr.