Reges Interesse an der „neuen Ortsmitte“ Etwa 60 Gewerbetreibende folgten der Einladung zur Infoveranstaltung

(wS/ne) Neunkirchen 31.01.2024 | Großes Interesse an den Plänen zum Umbau der Ortsmitte zeigten gestern Abend zahlreiche Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen. Sie waren der Einladung zur Infoveranstaltung der Gemeinde Neunkirchen und der Heller Grund GmbH ins Otto-Reiffenrath-Haus gefolgt. Im Fokus standen dabei die Erdgeschossnutzungen. Während in den beiden oberen Etagen 42 Wohnungen entstehen, sollen darunter Handel, Gastronomie und Dienstleistung angesiedelt werden und den zentralen Platz mitten in Neunkirchen beleben.

Bürgermeister Marco Schwunk begrüßte rund 60 Gäste und verdeutlichte, dass die nun sichtbar werdende städtebauliche Neugestaltung der Ortsmitte bereits 2019 mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (INSEK) ihren Anfang genommen habe.

Er betonte, dass der Gemeinde sehr an einem attraktiven Branchenmix in den neuen Räumlichkeiten gelegen sei, der die bestehenden, sehr guten Einzelhandelsangebote in Neunkirchen in geeigneter Weise ergänze.

Anschließend skizzierte Stabsstellenleiterin Sylvia Heinz die Rahmenplanung für die Ortsmitte und zeigte einige freiraumplanerische Visualisierungen. In bester Lage soll auf dem Rathausplatz eine attraktive Freifläche mit hoher Aufenthaltsqualität und Besucherfrequenz entstehen. Geplant sind u.a. zahlreiche Sitzgelegenheiten, Begrünung, Wasserelemente sowie Spiel- und Bewegungsangebote. Der Platz bietet somit ideale Rahmenbedingungen für inhabergeführten Einzelhandel und Außengastronomie.

Nachdem die Gäste einen ersten Eindruck von der Platzgestaltung erhalten hatten, erläuterte Philipp Halbach, Inhaber des Architekturbüros Halbach, anschaulich die Pläne und Grundrisse der fünf Gebäude, die den Platz einrahmen werden. Darunter entsteht eine Parkpalette mit 105 Pkw- und 103 Fahrradparkplätzen. Über den Rathausplatz werden zukünftig der REWE-Markt und das Rathaus ebenerdig miteinander verbunden, sodass eine barrierearme Zuwegung bis hin zum Gesundheitsquartier entsteht.

Abschließend gab Wilfried Groos, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burbach- Neunkirchen, einen aktuellen Sachstand zur Vermarktung. Erste Termine mit

Interessenten sind bereits vereinbart worden. Weitere Mietinteressierte können sich ab sofort gerne beim Immobiliencenter unter Tel.: 02736 497-1234 melden.

Nach dem offiziellen Teil bestand noch die Möglichkeit, die Planunterlagen sowie einige Visualisierungen im kleinen Saal einzusehen und bei einem Imbiss und Getränken Rückfragen zu stellen.