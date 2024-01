Rückblick und Ausblick: DRK Obersdorf feiert erfolgreiche Jahreshauptversammlung

(wS/drk) Wilnsdorf 08.01.2024 | Die Jahreshauptversammlung des DRK Ortsvereins Obersdorf begann mit sehr abwechslungsreichen Jahresberichten des Vorstandes und der restlichen Untergliederungen.

Neben den letzten Monaten des Corona-Testzentrums ging auch wieder der normale Dienstbetrieb wieder statt. Die Jugend aber auch Senioren und Rotkreuzler trafen sich wieder zu den gewohnten Treffzeiten, absolvierten Sanitätsdienste, Blutspendetermine und eine Altkleidersammlung.

„Wir sind stolz darauf so viele neue Mitgleider für unseren Verein gewinnen zu können, denn die Arbeit wird nicht weniger.“, berichtet Hannes Gieseler (1. Vorsitzender). Auch der Haushalt ist, dank der zahlreichen Spenden und der Einnahmen des Testzentrums, stabil. „Dadurch war es uns möglich unsere Kameradinnen und Kameraden mit neuer Dienstkleidung und Helmen auszustatten, die sie im Einsatzfall schützen soll.“, so Lorenz Schneider (Rotkreuzleiter).

An dem Abend konnten 12. Ehrungen persönlich durchgeführt werden, viele weitere werden nachträglich zugestellt.

Für jeweils 10 Jahre: Anna Drangenstein, Paula Oerter und Linda Becker

Für jeweils 15 Jahre: Tobias Hartmann und Mike Neeb

Für 20 Jahre: Johannes Benedikt Graf

Für 25 Jahre: Manuel Maaß, Stefan Mutke, Andrea Neuser, Jörg Klingelhöfer, Charlotte Seyer

Für 30 Jahre: Alexander Jarosch und Ina Rudolf

Für 35 Jahre: Wolf Camminga-Meyer, Jens Peter Rudolf

Für 40 Jahre: Simone Issinger, Bodo Müller, Klaus-Dieter Welsch

Für 45 Jahre: Maria Renate Abt, Luise Krämer, Gerhard Walter Scharnberg

Für 50 Jahre: Siegfried Becker

Für 55 Jahre: Erika Becker, Adolf Langeneckhardt, Klaus Münker, Michaela Rohracker, Anneliese Stahl

Für 60 Jahre: Erika Hartmann, Karl-Georg Lück, Margret Steffen-Stangier, Rainer Stinn

Für 70 Jahre: Elfriede Hofmann

Insgesamt können wir auf ein sehr erfolgreiches 2022 zurück blicken und sind durch die notwendige Neuanschaffung eines Rettungswagens und dem dafür notwendigen Personal in Zukunft medizinisch besser aufgestellt.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!