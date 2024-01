Schlaglichter zur Siegener Stadtgeschichte: Vortragsreihe zum 800-jährigen Stadtjubiläum

(wS/si) Siegen 04.01.2024 | Anlässlich der 800-Jahr-Feier der Stadt Siegen dürfen sich historisch Interessierte gleich

doppelt freuen: Im August 2024 erscheint nicht nur die Stadt-Chronik „Siegen. Geschichte

einer Stadt – Festschrift anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums 2024“, die neue

Vortragsreihe „Schlaglichter zur Siegener Stadtgeschichte“ bietet zudem bereits ab Januar

spannende Einblicke in die Entwicklungen der Stadt.

Mit der 1224 urkundlich festgehaltenen Gründung einer neuen städtischen Siedlung auf dem

Siegberg hat die Entwicklung Siegens zur heutigen Großstadt vor 800 Jahren ihren Anfang

genommen. Aus diesem Anlass referieren Expertinnen und Experten verschiedener

Fachdisziplinen im Laufe des Jahres in elf Vorträgen zu verschiedenen Aspekten der Siegener

Stadtgeschichte. Den Auftakt macht Prof. Dr. Mark Mersiowsky aus Stuttgart mit seinem

Vortrag „Die Urkunde von 1224 und die Stadtwerdung Siegens“ am Donnerstag, 18. Januar

2024, ab 19.00 Uhr im Atriumsaal der Siegerlandhalle.

Alle Termine im Überblick:

18. Januar 2024, 19.00 Uhr: „Die Urkunde von 1224 und die Stadtwerdung Siegens“ mit Prof.

Dr. Mark Mersiowsky im Atriumsaal.

15. Februar 2024, 19.00 Uhr: „Siegener Stadtgeschichte im Spiegel archäologischer

Zeugnisse“ mit Dr. Eva Cichy und Dr. Manuel Zeiler im historischen Ratssaal (Rathaus

Oberstadt).

21. März 2024, 19.00 Uhr: „Die Entwicklung der Stadt Siegen in ihrem regionalen Umfeld

anhand historischer Karten und Pläne“ mit Olaf Wagener im historischen Ratssaal (Rathaus

Oberstadt).

18. April 2024, 19.00 Uhr: „Die Siegener Oberstadt nach 1945 – Wiederaufbau in lokaler

Tradition?“ mit Prof. Dr. Eva von Engelberg-Dočkal im historischen Ratssaal (Rathaus

Oberstadt).

16. Mai 2024. 19.00 Uhr: „Zwiespalt unter dem Krönchen: Leben in der bikonfessionellen

Stadt Siegen seit 1612 – Überblick und Einordnung der regierenden Konfessionen und ihrer

speziellen Religionspolitik“ mit Dr. Ulf Lückel im Oraniersaal des Oberen Schlosses.

13. Juni 2024, 19.00 Uhr: „Von der Hüttenstadt zum Branchenmix: Wirtschaftlicher Wandel

in Siegen seit der Industrialisierung“ mit Dr. Tanja Bessler-Worbs im historischen Ratssaal

(Rathaus Oberstadt).

4. Juli 2024, 19.00 Uhr: „Siegens Städtepartnerschaften im Spiegel europäischer Geschichte“

mit Dr. Tanja Herrmann im historischen Ratssaal (Rathaus Oberstadt).

19. September 2024, 19.00 Uhr: „Geschlechtergeschichte Siegens im 20. Jahrhundert“ mit

Dr. Julia Paulus im historischen Ratssaal (Rathaus Oberstadt).

10. Oktober 2024, 19.00 Uhr: „Stadtgeschichte als Migrationsgeschichte – Bevölkerungs-

und Sozialstruktur Siegens im 19. und 20. Jahrhundert“ mit Matthias Kirchbach im

historischen Ratssaal (Rathaus Oberstadt).

14. November 2024, 19.00 Uhr: „Die Siegener Stadtverwaltung im Nationalsozialismus“ mit

Dr. Katrin Minner im historischen Ratssaal (Rathaus Oberstadt).

5. Dezember 2024, 19.00 Uhr: „Siegen auf dem Weg zur Großstadt – die kommunale

Gebietsreform in Nordrhein-Westfaen der 1960er/70er Jahre“ mit David Merschjohann im

historischen Ratssaal (Rathaus Oberstadt).

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt

ist frei.

Die Termine und weitere Informationen zu den Vorträgen sind auf der anlässlich des

Jubiläums eingerichteten Homepage www.siegen800.de erhältlich. Alle Beiträge der

Vortragsreihe werden im kommenden Jahr auch in einem Sammelband veröffentlicht.



Sie freuen sich auf die neue Vortragsreihe „Schlaglichter zur Siegener Stadtgeschichte“

anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiliäums: (v.l.n.r) Markus Müller (stellvertretender Leiter

des Stadtarchivs), Bürgermeister Steffen Mues, Astrid Schneider (Leierin der städtischen

Kulurabteilung) und Oliver Teufer (Stadtarchiv).