SchulKinoWochen NRW 2024 in Siegen – Jetzt noch anmelden

(wS/lwl) Siegen 12.01.2024 | Vorhang auf und Film ab für die SchulKinoWochen NRW 2024! Das größte filmpädagogische Projekt des Landes wartet wieder mit einem umfangreichen, auf den Schulunterricht abgestimmten Programm auf. Unter dem Motto „ZUSAMMEN leben. sehen. lernen.“ werden vom 25. Januar bis 7. Februar die Kinosäle von mehr als 120 Kinos zu Klassenzimmern, in Siegen ist das CineStar dabei.

Die SchulKinoWochen machen den außerschulischen Kultur- und Lernort Kino erfahrbar. Die umfangreiche Filmauswahl bietet thematische Anknüpfungspunkte an den Fachunterricht und ermöglicht zudem die Vermittlung von Grundlagen der Filmsprache. Zu jedem einzelnen Film gibt es vertiefendes Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download. In der 17. Ausgabe des Projekts liegt ein besonderer Schwerpunkt auf aktuellen gesellschaftlichen Themen. Parallel zum regulären Filmprogramm gibt es deshalb mehrere Sonderprogramme:

Im Wissenschaftsjahr 2024 geht es um die „Freiheit“. Die SchulKinoWochen NRW widmen diesem Thema ein Sonderprogramm mit Filmen für alle Altersstufen von der Grundschule bis zur Oberstufe. Das Sonderprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“ zeigt eine Auswahl an Filmen passend zum Welt-Zukunfts-Vertrag, der Agenda 2030. Es geht um ein gutes Leben für alle Menschen in einer nachhaltigen, gerechten Welt. In Ergänzung zu diesen Sonderprogrammen werden außerdem Gespräche mit Filmschaffenden oder auch mit Expertinnen und Experten zum Wissenschaftsjahr sowie Kinoseminare und Fortbildungen für Lehrkräfte zur Filmanalyse im Unterricht angeboten.

Schulen können sich jetzt noch anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorführungen beträgt 4,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch 2024 können Schülerinnen und Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen.

Sämtliche Informationen zum Programm sowie die Online-Anmeldung finden Interessierte im Internet unter www.schulkinowochen.nrw.de. Außerdem steht das Projektteam im LWL-Medienzentrum für Westfalen für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251-591-3055 zur Verfügung.

Bei seiner vergangenen Ausgabe 2023 waren rund 125.000 Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrer in den Kinos in NRW zu Gast.





Fotos: LWL-Medienzentrum für Westfalen