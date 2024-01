Stadt Siegen informiert: Änderungen im Abfallkalender 2024 aufgrund technischer Probleme nach Cyber-Attacke auf Südwestfalen-IT

(wS/si) Siegen 11.01.2024 | Durch technische Probleme aufgrund der Cyber-Attacke auf den kommunalen IT-Dienstleister Südwestfalen-IT ist es zu einem Fehler bei der Erstellung der Abfallkalender der Stadt Siegen für das Jahr 2024 gekommen. So haben Änderungen der Abfuhrtermine, durch die sich die Universitätsstadt Siegen und der Dienstleister PreZero eine Verbesserung im Hinblick auf die Abfuhr der gelben Tonne erhoffen, keinen Eingang in den neuen Kalender gefunden. Vier von insgesamt zehn Abfuhrbezirken der gelben Tonne sind falsch abgebildet worden und müssen geändert werden. Der aktualisierte Abfallkalender gilt ab Donnerstag, 1. Februar 2024.

Betroffen sind die Bezirke G2, G3, G6 und G8. Alle anderen Abfuhrbezirke sind von der Änderung nicht betroffen. Der aktualisierte Abfallkalender ist ab sofort über die städtische Notfall-Homepage www.siegen-stadt.de abrufbar. Darüber hinaus hat die Stadtreinigung eine gedruckte Version des Kalenders in Auftrag gegeben, die in Kürze in den städtischen Bürgerbüros zur Verfügung stehen wird. Der Online-Abfallkalender mit iCal-Funktion steht ebenfalls spätestens ab Donnerstag, 1. Februar, über die Notfall-Homepage bereit.