Stadtbücherei Hilchenbach bietet vielfältiges Programm für alle Generationen an

(wS/hi) Hilchenbach 11.01.2024 | Zum Jahresbeginn freuen sich die Mitarbeiterinnen der Hilchenbacher Stadtbücherei wieder über viele

Hobbyleserinnen und -leser. Besonders die Jüngsten sind in der Wilhelmsburg gern gesehene Gäste.

Die neuen Lesestart-Taschen sind da!

Ab sofort können Kinder ab drei Jahren in der Stadtbücher Hilchenbach ihre kostenlose Lesestart-Tasche

abholen. „Lesestart“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung für Familien mit

Kleinkindern. Die Tasche beinhaltet ein Vorlesebuch und ein Begleitheft, wahlweise zum Thema Gefühle oder Natur.

„Sprechen Sie uns einfach darauf an – wir sind bestens vorbereitet“, freut sich das Team der Stadtbücherei auf neuen

Lesenachwuchs.

Hallo, Winter! – Schneegestöber in der Bücherei

„Frostig und verschneit“ ist im Januar und Februar die themenbezogene Auslage im Eingangsbereich der Bücherei.

Die Winter-Bücher an der roten Wand bringen vergessene Schneeabenteuer zurück. Ob Rezepte für wärmende

Getränke, romantische Geschichten von schneebedeckten Berggipfeln oder die Jagd auf eiskalte Verbrecher: Diese

Auswahl lässt es Leserinnen und Lesern sicherlich auch schnell eisig den Rücken herunterlaufen oder die Füße

einfrieren.

Winterliche Vorlesestunde

Nach dem großen Erfolg der letzten Vorlesestunde gibt es im Februar eine Wiederholung. Am Freitag, 2. Februar,

liest die Vorlesepatin Manuela Brüne um 16:00 Uhr das bebilderte Kinderbuch „Was glitzert da im Schnee?“ vor.

„Seien Sie gespannt, welche Winter-Abenteuer auf einen Maulwurf und seine Freunde aus dem Wald warten. Im

Anschluss an die Geschichte darf jedes Kind sein persönliches Stück vom Winter mit nach Hause zu nehmen“, lädt

Büchereileiterin Leonie Hartmann alle Kinder ab vier Jahren und ihre Begleitung zu diesem winterlichen Nachmittag

ein. Das Organisationsteam bittet dafür um telefonische Anmeldung unter 02733/288-262 mit der Anzahl der

teilnehmenden Personen. Weitere Informationen zum Vorlesenachmittag und einen Flyer gibt es in der Bücherei.

Von 9 bis 99 – Spielenachmittage gegen Langeweile

Am Dienstag, 6. Februar, findet von 15:00 bis 17:00 Uhr der nächste Spielenachmittag in der Stadtbücherei statt.

Wer Spaß an Gesellschaftsspielen hat, kann dort bekannte Klassiker wie Memory, Rummikub oder Mensch ärgere

dich nicht spielen oder Neues ausprobieren. Hier ist für alle etwas dabei. Wer möchte, kann auch gerne sein

Lieblingsspiel mitbringen. Der übernächste Spielenachmittag findet am 5. März statt.

Das Team der Stadtbücherei freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten:

Montag: 13:00 bis 17:00 Uhr

Dienstag: 13:00 bis 17:00 Uhr

Mittwoch: 10:00 bis 12:00 Uhr

Donnerstag: 13:00 bis 18:00 Uhr

Freitag: 10:00 bis 12:00 und 13:00 bis 17:00 Uhr