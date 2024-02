Start frei zum Firmenlauf und Schülerlauf 2024

(wS/anl) Siegen 31.01.2024 | Mit einer großen Pressekonferenz in den Räumen der Volksbank in Südwestfalen eG in der Berliner Straße in Siegen gaben jetzt über 40 Vertreterinnen und Vertreter von Sponsoren, Landrat Andreas Müller und Stadtrat Arne Fries den symbolischen Startschuss zur Vorbereitung auf die zwei größten Breitensportveranstaltungen der Region. Am Mittwoch, 3. Juli 2024, ist wieder ein gemeinsamer sportlicher Tag mit vielen tausend Menschen auf dem Weidenauer Bismarckplatz geplant. Am Vormittag wird 12. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf und am Abend dann der 21. Siegerländer AOK-Firmenlauf gestartet. Bei der Doppelveranstaltung werden insgesamt rund 15.000 Teilnehmer erwartet. Organisator Martin Hoffmann informierte über den Stand der Vorbereitungen und darüber, was es in 2024 an Neuerungen gibt.

Nachdem :anlauf-Chef Martin Hoffmann bereits Ende September seinen beruflichen Rückzug zum Ende des Jahres 2024 publik gemacht hatte gab es in ganz Südwestfalen ein Hoffen und Bangen um die Zukunft des AOK-Firmenlaufs und des Volksbank- Schülerlaufs. Jetzt hat die Ungewissheit ein Ende und es gibt eine klare

Zukunftsperspektive: Hellweg Solution mit Sitz am Möhnesee, eine Sportagentur, die den größten Silvesterlauf Deutschlands von Werl nach Soest, etliche Firmenläufe sowie Extrem-Hindernisläufe, sogenannte „Lake-Runs“ organisiert, wird ab 1. Januar 2025 :anlauf Siegen übernehmen. „Im Herbst haben wir uns erstmals zusammengesetzt und uns danach mehrmals getroffen. Wir haben von Anfang an auf einer Wellenlänge gelegen“, erklärt Hoffmann.

Martin Hoffmann konnte bei den Sauerländern mit einem umfangreichen Netzwerk, einem großen Sponsorenpool, guten Kontakten in die heimische Wirtschaft sowie zu hunderten Multiplikatoren und mit einem kurzen Draht zu den politischen Entscheidungsträgern punkten. Es waren aber sicher nicht nur die „weichen Faktoren“ sondern auch die wirtschaftliche Kennzahlen, die die Nachfolger ganz offensichtlich überzeugten. Das

Unternehmen :anlauf ist eine wirtschaftlich gesunde Sporteventagentur im Oberzentrum Siegens, das nun unter neuer Flagge segelt. „Klar, das ist ein trauriger Schritt von Martin Hoffmann, doch nach 25 Jahren mit sehr viel Arbeit und genauso viel Stress ist das auch ein verständlicher Schritt. Aber das werden große Fußstapfen, in die die Nachfolger hier treten“, erklärte Landrat Andreas Müller auf der Pressekonferenz.

Der Siegerländer Volksbank-Schülerlauf mit in der Spitze 7500 Schülerinnen und Schülern, dazu der Siegerländer AOK-Firmenlauf mit bis zu 9000 Teilnehmern, sind die großen Aushängeschilder. Viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den hunderten von Unternehmen sind durch den Firmenlauf erst zum Laufen gekommen. Der Siegerländer AOK-Firmenlauf hat in zwei Jahrzehnten tausende Menschen in Bewegung

gebracht und auch für die Region viel bewegt. Jahr für Jahr hatten Bürgermeister Steffen Mues und Landrat Andreas Müller die Strahlkraft der zwei sportlichen Großevents als ideale Werbemaßnahme und bestes überregionales Marketing für die Stadt Siegen und den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein gelobt. Undenkbar, wenn der bunte Straßenkarneval 2024 zum letzten Mal durch Siegens Innenstadt gezogen wäre.

Doch noch ist der Zeitpunkt der Übergabe nicht gekommen und für Lauforganisator Martin Hoffmann stehen im Jahr 2024 noch viel Arbeit auf dem Programm.

Beim 21. Siegerländer AOK-Firmenlauf 2024 sind einige Neuerungen geplant: So wird es erstmals eine AZUBI-Wertung geben. Damit wird der Bogen vom Schülerlauf am Morgen hin zum Firmenlauf am Abend geschlagen. Ebenfalls neu: Mitarbeiter vom N-Flow Freizeitpark in Netphen werden als „Brems- und Zugläufer“ im großen Pulk mitlaufen, um Läuferinnen und Läufern sowie Walkern eine Orientierungshilfe bei der Suche nach dem optimalen Tempo zu geben. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr kommt auch in diesem Jahr wieder eine elektronische Zeitmessung zum Einsatz, um so die Situation im Start- und dann später im Zielbereich zu entspannen, zudem können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder über personalisierte Startnummern freuen. Schon jetzt sind die „Kreativabteilungen“ in den Unternehmen aufgerufen, sich wieder einen besonderen Teamauftritt und ausgefallene Kostüme auszudenken, denn auch in diesem Jahr prämiert die Volksbank in Südwestfalen eG wieder den originellsten Teamauftritt.

Weitere Informationen unter: www.siegerlaender-aok-firmenlauf.de

Foto (:anlauf): Große Pressekonferenz über den Dächern Siegens für Siegens Lauftag am 3. Juli.