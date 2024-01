Vermarktung der Gewerbeflächen in der „neuen Ortsmitte“ von Neunkirchen – Gemeindeverwaltung und Heller Grund GmbH laden zu einer Infoveranstaltung ein

(wS/ne) Neunkirchen 05.01.2024 | Seit 2019 schafft die Gemeinde Neunkirchen die Voraussetzungen für die Entwicklung einer neuen attraktiven Ortsmitte. In direkter Nachbarschaft zum bestehenden Einzelhandel sowie zum

Gesundheits- und Versorgungsquartier sollen in bester Lage auf dem Rathausplatz fünf neue Wohn- und Geschäftshäuser sowie eine attraktive Freifläche mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Eine hohe Besucherfrequenz wird somit gewährleistet sein. Zudem bietet der Platz ideale Rahmenbedingungen für eine Außengastronomie.

Mittlerweile sind die Planungen für die Erstellung des Rathausplatzes weit fortgeschritten und die Bauarbeiten in der Ortsmitte sind in vollem Gange. Die Heller Grund GmbH mit den Gesellschaftern Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Firma Otto Quast (Siegen) und Gemeinde Neunkirchen bauen hier aktuell fünf Gebäude, in denen circa 50 Wohneinheiten entstehen werden. In den Erdgeschossen der Gebäude ist die Ansiedlung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie vorgesehen. Unter dem neuen Rathausplatz wird eine Parkpalette mit 100 Parkplätzen gebaut.

Die Vermarktung der gewerblichen Flächen erfolgt ab sofort über die Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

Deswegen möchten die Projektbeteiligten die Gelegenheit nutzen und allen potenziell an den Gewerbeflächen Interessierten die Konzeption vorstellen. Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen sind am Montag, 29. Januar, 19:30 Uhr, herzlich ins Otto-Reiffenrath-Haus, Bahnhofstaße 1, 57290 Neunkirchen, eingeladen. Nach der Präsentation der Pläne für die Gebäude und den öffentlichen Platz besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen sowie einige Visualisierungen einzusehen und Rückfragen zu stellen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei Sylvia Heinz, Tel.: (02735) 767-403, E-Mail: s.heinz@gemeindeneunkirchen.de, gebeten.

