Wegen Personalversammlung: Siegener Kreisverwaltung am 23. Januar 2024 eingeschränkt erreichbar

(wS/si) Siegen 18.01.2024 | Die Dienststellen der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein sind wegen der jährlichen Personalversammlung am Dienstag, 23. Januar 2024, für Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 09:30 bis 12:00 Uhr in Teilen nur eingeschränkt erreichbar.

Die Servicestelle im Foyer des Kreishauses in Siegen ist allerdings durchgehend personell besetzt und in dieser Zeit auch telefonisch unter 0271 333-0 erreichbar.



Kreishaus Siegen