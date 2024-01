„Willkommensbesuche“ trotz Cyberangriff: Eltern mit Neugeborenen können sich im Familienbüro melden

(wS/si) Siegen 16.01.2024 | Der Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister S-IT wirkt sich auch auf die „Willkommensbesuche“ aus, bei denen das Team der frühen Hilfen des städtischen Familienbüros Eltern mit Neugeborenen sowie neu zugezogenen Familien mit Kleinkindern zur Seite steht. Um den Start in die neue Lebensphase zu erleichtern, bietet das Familienbüro der Stadt Siegen in Kooperation mit dem Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein, und der DRK-Kinderklinik Siegen Hausbesuche an, die aktuell aufgrund fehlender Daten jedoch nicht möglich sind.

Die Fachkräfte des Familienbüros laden Interessierte daher ein, sich eigenständig für einen Willkommensbesuch zu melden. Gerne besucht eine Mitarbeiterin die Eltern dann zu Hause.

Derzeit kann die Verabredung der Besuchstermine nicht wie gewohnt erfolgen, da das Team nicht die Kontaktdaten der Eltern mit Neugeborenen erhält und deshalb von sich aus keine Termine anbieten kann.

Neben einem kleinen Geschenk erhalten Eltern während des Hausbesuchs hilfreiche Infos und Tipps zu Themen wie Betreuungsmöglichkeiten, finanzielle Hilfen, Krabbelgruppen, Elterncafés, sowie Tipps rund um die neue Lebenssituation. Zudem haben die

Mitarbeiterinnen des Familienbüros ein offenes Ohr für Fragen der Eltern. Auch neu zugezogene Familien mit Kindern können sich melden und erhalten einen Hausbesuch.

Termine können ab sofort per E-Mail an familienbuero@siegen-stadt.de vereinbart werden oder telefonisch unter (0271) 404-2230 bzw. mobil unter 0170 56 88 689.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!