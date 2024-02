22-jähriger Ladendieb nach Fluchtversuch gefasst

(wS/ots) Siegen 12.02.2024 | Ein 22-jähriger hat am Freitagnachmittag (09.02.2024) versucht, mehrere hochpreisige Parfümflaschen zu entwenden und mit der Beute zu flüchten. Der junge Mann war gegen 13:20 Uhr in einem Drogerie Markt in der City Galerie in Siegen aufgefallen. Beim Verlassen des Geschäftes löste der Alarm aus. Nachdem der Ladendieb von einer Mitarbeiterin angesprochen wurde, flüchtete er. Ein weiterer Passant versuchte den 22-Jährigen an der Flucht zu hindern, indem er ihn festhielt. Der Täter riss sich jedoch los und schubste den Mann von sich weg. Der Ladendieb wurde kurze Zeit später von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gestellt. Das Diebesgut hatte der Täter noch bei sich. Die Parfümflaschen hatten einen Wert im unteren vierstelligen Bereich. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.