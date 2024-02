56-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle – Zwei Polizistinnen sowie ein Polizist verletzt

(wS/ots) Siegen 05.02.2024 | Ein 56-Jähriger hat sich am Montagnachmittag (05.02.2024) einer Verkehrskontrolle auf der Freudenberger Straße in Siegen entzogen. Die Beamten

hatten dem Mann nach einer Geschwindigkeitskontrolle Anhaltezeichen gegeben. Der 56-Jährige missachtete die Signale und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Polizisten den Fahrer im Bereich der Wittgensteiner Straße an. Beim Versuch, den Mann anzusprechen, wendete der 56-Jährige sein Fahrzeug und touchierte eine Polizeibeamtin. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Mann setzte seine Fahrt daraufhin über die Giersbergstraße fort. An der Einmündung zum Stockweg hielt er verkehrsbedingt an. Den Beamten gelang es, den Flüchtigen an der Weiterfahrt zu hindern, indem sie zwei Streifenwagen vor seinem Fahrzeug platzierten. Anschließend fixierten sie ihn vor Ort. Dabei wehrte er sich massiv und griff die Polizeibeamtin gezielt an, die bereits zuvor von dem Fahrzeug touchiert wurde. Darüber hinaus wurden eine weitere Beamtin, ein Beamter sowie der 56-Jährige verletzt.

Der Mann sowie eine Polizistin kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!