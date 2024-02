ABC-Einsatz in Erndtebrück: Feuerwehr und Polizei im Einsatz!

(wS/red) Erndtebrück 15.02.2024 | ABC Alarm am Donnerstag in der Erndtebrücker Mittelstraße. Als die Besatzung eines Müllwagens am Morgen die Tonnen leeren wollte, fiel dem Team auf, dass aus einem Gastank ein Nebel austrat und die Straße bedeckte. Richtigerweise brachen sie ihre Tour ab und informierten Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein regelrechter Nebelteppich um eine Trockeneisfirma herum entstanden und ein Zischen war zu vernehmen. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab, rüsteten sich mit Atemschutz aus, forderten einen Messwagen nach und nahmen Kontakt zum Betreiber der Firma auf, in deren Halle der Tank stand.

Als der Betreiber nach einiger Zeit an der Einsatzstelle in der Mittelstraße eintraf, konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

„Es handelt sich hier um einen normalen Vorgang, bei dem das Gas normalerweise nach oben abzieht. Aufgrund der aktuellen Wetterlage ist das aber im Moment nicht möglich. Die Anwohner kennen dieses Phänomen“, erklärte ein Firmenmitarbeiter vor Ort. Er zeigte sich sichtlich erstaunt über den Einsatz von Feuerwehr und Polizei, sowie das mediale Interesse vor Ort.

Erndtebrücks Feuerwehrchef Karl-Friedrich Müller machte vor Ort klar: „Woher sollen wir es wissen ? Für uns ist das zunächst ein unbekanntes Gas und entsprechend müssen wir vorgehen“, erklärte er dem Firmenmitarbeiter. Der Rat der Feuerwehr vor Ort: Ein gut lesbares Schild am Ableitungsrohr an der Halle anbringen, dass es sich beim Abblasen des Gases um einen harmlosen und völlig normalen Vorgang handelt. „Sonst werden hier noch öfter Einsätze anfallen“.

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz für die Kameraden aus Erndtebrück, Rüppershausen und Bad Laasphe wieder beendet werden.

