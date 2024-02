Alfons Täufer leitet für zwei weitere Jahre die Geschicke des HuV Alchen

(wS/huv) Freudenberg 09.02.2024 | Der Heimat- und Verschönerungsverein, der kürzlich seine ordentliche Mitgliederversammlung im Öalcher Backes durchgeführt hat, freut sich, dass der 1. Vorsitzende, Alfons

Täufer, für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt wurde und damit die Arbeit des Vereins auch in Zukunft maßgeblich prägt. Des Weiteren konnte der Verein Mitte letzten Jahres drei junge Frauen für das Backesteam gewinnen, die nun zum Teil auch als Beisitzerinnen Verantwortung im Vorstand übernehmen.

Im vergangenen Jahr hat der Heimatverein zahlreiche Arbeitseinsätze durchgeführt, bei denen verschiedene Projekte erfolgreich umgesetzt wurden. Besonders hervorzuheben ist die Aufstellung neuer Hinweisschilder, die

dazu beitragen sollen, dass insbesondere Auswärtige die verschiedenen Gebäude und Sporteinrichtungen innerhalb des Ortes leichter finden. Ein weiteres großes Projekt war die

Erweiterung eines Unterstands für Schanzen für den Backes, die bei den Backtagen zum Anheizen des Ofens benötigt werden. Ein kulturelles Highlight war die Teilnahme an der Freudenberger Backes-Tour, bei der zum einen traditionelle Backhäuser besichtigt werden konnten und zum anderen die althergebrachte Kunst des Brotbackens im Siegerland hautnah erlebt werden konnte. Der HuV hatte neben vielen Backspezialitäten, die reißenden Absatz gefunden haben, auch Gegrilltes und kühle Getränke im Angebot, die vor allem von den zahlreichen Bikern gerne angenommen wurden.

Darüber hinaus wurde im April 2023 eine große Müllsammelaktion organisiert, die auch in diesem Jahr mit dem Beginn des Frühlings wieder stattfinden und die dazu beitragen soll, dass der Unrat aus den Wäldern und von den Wegesrändern entfernt wird. Erfreulich zeigten sich die Organisatoren, dass bei der vergangenen Aktion weniger Müll „gefunden“ wurde als noch in 2022. Ferner sind für die kommenden Monate wieder zahlreiche Backtage vorgesehen, an denen frisches Brot und Kuchen aus dem Öalcher Schanzenofen angeboten wird, und für den Sommer ist eine Feier rund um den Backes geplant, der während der Corona- Pandemie seinen 25. Geburtstag „begehen durfte“ und die nun nach dem Wegfall der Beschränkungen nachgeholt werden soll.