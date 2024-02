ALTERAktiv Repair Café – Der Ort für gemeinsame Reparaturen und Nachhaltigkeit!

(wS/arc) Siegen 13.02.2024 | Am kommenden Samstag, den 17. Februar 2024, lädt das ALTERAktiv Repair Café erneut alle Interessierten dazu ein, gemeinsam defekte Gegenstände zu reparieren und somit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Die ehrenamtliche Veranstaltung findet im Mehrgenerationenzentrum in der St. Johann-Straße 12 in Siegen statt und dauert von 13:00 bis 16:30 Uhr.

Beim Repair Café haben die Besucher die Möglichkeit, mit Unterstützung erfahrener Reparaturexperten ihre kaputten Dinge wieder in Schuss zu bringen. Ob Kleidung, Möbel, elektrische Geräte oder Spielzeug – für nahezu jede Art von Reparatur steht das passende Werkzeug und Material zur Verfügung. „Wir möchten dazu beitragen, dass das Reparieren wieder einen festen Platz in unserer Gesellschaft einnimmt“, betont Klaus Reifenrath, Ansprechpartner des ALTERAktiv Siegen-Wittgenstein e.V., der das Repair Café organisiert. „Denn durch das Reparieren können wir nicht nur Müll vermeiden, sondern auch wertvolle Ressourcen schonen.“

Das Repair Café ist jedoch nicht nur ein Ort des praktischen Handelns, sondern auch der mentalen Veränderung. Hier lernen die Besucherinnen und Besucher, ihre Besitztümer neu wertzuschätzen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten. „Es ist wichtig, dass Menschen wieder lernen, wie man Dinge repariert“, so Reifenrath. „Denn nur so können wir langfristig die Umwelt entlasten und einen positiven Beitrag für kommende Generationen leisten.“

Das ALTERAktiv Repair Café findet jeden dritten Samstag im Monat statt und bietet eine Plattform für gemeinsame Reparaturen und den Austausch von Know-how. Neben dem praktischen Handeln steht auch die gemütliche Gemeinschaft im Vordergrund. „Die Besucher können sich nicht nur bei Kaffee und Kuchen die Wartezeit verkürzen, sondern auch neue Kontakte knüpfen und sich gegenseitig unterstützen“, erklärt Reifenrath.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am kommenden Samstag vorbeizukommen und Teil der Repair-Community zu werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter der Telefonnummer 0171-8821420 oder per E-Mail unter repair.cafe.siegen@gmail.com.