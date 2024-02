BMW Motorrad Ausstellung lädt zum Tag der offenen Türe am 26. Mai nach Erndtebrück ein

(wS/ad) Erndtebrück 09.02.2024 | Ja ist es denn schon wieder soweit? Am letzten Sonntag im Mai öffnet die Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau ihre Ausstellung in Erndtebrück für alle Fans klassischer Motorräder. Am 26. Mai öffnet das in Erndtebrück ansässige Museum wieder für Interessierte von nah und fern, es können die mehr als 50 klassischen Motorräder mit Zweizylinder-Boxermotoren aus dem Hause BMW sowie einige seltene PKW und die militärhistorischen Fahrzeuge besichtigt werden.

Das Team rund um Stiftungsgründer Rudolf Bald öffnet von 10.00 bis 16.00 Uhr die Türen in der Grimbachstraße 34 in 57339 Erndtebrück, um gemeinsam mit BMW- und Motorradfans aus aller Welt die Saison 2024 gebührend einzuläuten.

Zweirad- und Klassikfreunde sollten sich daher zum Saisonbeginn auf den Weg nach Erndtebrück zu Bald’s historischer Fahrzeugschau machen, um die mehr als 50 Fahrzeuge zählende Sammlung mit ganz besonderen Stücken wie etwa einem der ersten BMW R 32 Motorräder aus dem Jahre 1923 oder die vielen historischen Sportmotorräder mit Boxermotoren zu besichtigen.

Einige der Stiftungsmitglieder stehen dabei gerne auch persönlich für Fragen zur Verfügung.

Kleine Snacks und Getränke sind natürlich ebenfalls vor Ort zur Stärkung der Besucher erhältlich. Sonntag, 26.05.2024, 10.00 – 16.00 Uhr, Tag der offenen Tür

Fotos: Arnd Dickel

Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau

Große Mittel 13

57339 Erndtebrück

Ausstellung:

Bald’s historische Fahrzeugschau

Grimbachstraße 34 / Ecke Sonnenweg (Richtung Hachenberg Kaserne)

57339 Erndtebrück

Weitere Infos auch auf bmw-ausstellung.de

.

