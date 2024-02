Bürokratie und Überregulierung bremst Unternehmen aus – CDU Burbach zu Gast bei Vetter Gabelzinken

(wS/cdu) Burbach 09.02.2024 | Am 06.02. hat der Vorstand des CDU Gemeindeverbands Burbach das Burbacher Unternehmen Vetter Industrie GmbH besucht. Das Familienunternehmen, gegründet vor 135 Jahren, ist seit mehr als 30 Jahren im Industriegebiet in Burbach tätig und fertigt mit ca. 500 Mitarbeitern bis zu 10.000 Gabelzinken pro Woche. Damit sind Sie Marktführer in Europa im Bereich Gabelzinken.

Das Sortiment umfasst bereits heute mehr als 50.000 Artikel, doch durch innovative Ansätze und motivierte Mitarbeiter werden täglich mehr als 20 neue Produktlösungen entwickelt, immer individuell angepasst an die Anwendungen der Kunden.

Der benötigte Stahl zur Herstellung der Gabelzinken kommt größtenteils aus Europa aber auch aus den USA.

Aufgrund des hohen Materialeinsatzes spielen auch hier neue Verfahren zur Herstellung von grünem Stahl eine wichtige Rolle, welche in NRW bereits in ersten Projekten gefördert werden. Motivation und Innovationskraft muss auch von der Politik auf allen Ebenen gefördert werden. Hier stellen die Unternehmen jedoch fest, dass insbesondere Überregulierungen auf europäischer Ebene und immer weitreichendere Bürokratie die Entwicklung in vielen Bereichen hemmt.

Trotzdem sieht das Unternehmen positiv in die Zukunft. Kontinuierliche Investitionen in modernste Fertigungsverfahren sichern die Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten ab und sind die Basis, das Ziel einer CO2-neutralen Produktion mittelfristig zu erreichen, u.a. mittels der Umstellung gasintensiver Prozesse auf Strom und einer eigenen Photovoltaikanlage.

Für die Umstellung auf regenerative Energiequellen ist eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren zwingend notwendig, um die gesetzten Klimaziele erreichen zu können. Dass eine PV-Anlage über 1 Jahr betriebsbereit ist und kein Strom produzieren kann, da die Genehmigungen fehlen, ist ein untragbarer Zustand.

Als CDU Burbach ist es uns wichtig, mit den Unternehmen vor Ort im aktiven Gespräch zu bleiben, um bestmögliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen und somit auch einen attraktiven Lebensraum in Burbach zu erhalten.

CDU Burbach zur Firmenbesichtigung bei Vetter Gabelzinken