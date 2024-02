Folk Music Project + offener frei:RAUM + Spieleabend

(wS/fr) Siegen 14.02.2024 | Seit einiger Zeit trifft sich das Folk Music Project um Gerhard Neumann im frei:RAUM in der Siegener Oberstadt. MusikerInnen aus verschiedenen Ländern und mit den unterschiedlichsten Instrumenten sind eingeladen, einmal im Monat gemeinsam zu musizieren. Interessierte können gern mit Instrument vorbeikommen. Aktuell organisiert sich der Frei:Raum größtenteils durch den Vorstand, was den minimalen Betrieb zwar gewährleistet, dem Verein als solchen aber nicht die Liebe entgegenbringt die er verdient hätte. Die Idee ist daher, einmal im Monat ein entsprechend entspanntes Angebot zu machen, bei dem sich Mitglieder, Interessenten und andere UnterstützerInnen treffen und austauschen können. Dadurch erhoffen wir uns mehr Engagement für die Zukunft des frei:Raum – damit er weiterhin ein interessanter Ort bleibt, der gerne aufgesucht wird, um miteinander in Kontakt zu treten und Ideen zu verwirklichen. Einmal im Monat wird gespielt! Kommt einfach vorbei, keine Anmeldung, kein Eintritt!

1. Folk Music Project

17.02.24 – 14.30

Löhrstraße 30, 57072 Siegen

2. offener frei:RAUM

21.02. – ab 16 Uhr

3. Spiel:RAUM

27.02. – 19 Uhr