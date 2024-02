Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei – Nachtragsmeldung zur Mordkommission aus Meinerzhagen: 16-Jähriger im Krankenhaus verstorben

(wS/ots) Meinerzhagen 08.02.2024 | Im Falle des am 30.01.2024 in einem Skaterpark in Meinerzhagen leblos aufgefundenen Jugendlichen vermelden die Staatsanwaltschaft und Polizei, dass der 16-Jährige am heutigen Donnerstag, 08.02.2024, in einem Krankenhaus verstorben ist. Die Ermittlungen zu der genauen Todesursache dauern an.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen weiter nach Zeugen, Hinweisgebern und auch Beweismitteln. Insbesondere ist es nicht auszuschließen, dass ein Video der Tat oder aus dem Tatumfeld existiert. Die Ermittler haben nun eine Möglichkeit geschaffen, dieses Material anonym der Mordkommission zukommen zu lassen.

Sollten Sie im Besitz eines relevanten Videos vom 30.1.2024 oder anderer Daten dieses Tages am Skaterpark sein, können Sie diese unter folgendem Link hochladen:

nrw.hinweisportal.de/2024020815-hag

Die Verarbeitung erfolgt anonym!

Telefonisch bleibt die Polizei für Hinweise weiterhin rund um die Uhr unter 02331 986 2066 erreichbar. (hir)