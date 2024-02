Gemeldeter Dachstuhlbrand rief die Feuerwehrkräfte Netphen auf den Plan

(wS/red) Netphen 09.02.2024 | Am Donnerstagabend, dem 08.02.2024, wurde gegen 19:25 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Grünstraße in Netphen/Unglinghausen gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten sie eine starke Rauchentwicklung im Dachbereich fest. Der erste Angriffstrupp der Löschgruppe Unglinghausen verschaffte sich Zugang zum Gebäude, da die Bewohner zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht zuhause waren. Weitere Einheiten aus Dreis-Tiefenbach, Netphen und Kreuztal-Kredenbach, ein Rettungswagen der DRK-Rettungswache Kreuztal sowie der Malteser Hilfsdienst Netphen mit einem weiteren Rettungswagen wurden alarmiert. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg und verhinderten ein Durchbrennen des Daches.

Die genaue Brandursache wird derzeit von der Polizei ermittelt, während der genaue Sachschaden zur Zeit noch nicht genau bekannt ist.

Fotos: Lars Schneider – wirSiegen.de

.

