Hinter den Kulissen der Kunst: Ein Besuch im Atelier von Relindis Bergmann in Hachen, Hochsauerlandkreis

(wS/red) Sundern – Sauerland 12.02.2024 | Die Künstlerin Relindis Bergmann

In der beschaulichen Ortschaft Hachen, bei Sundern im Hochsauerlandkreis, erschafft die talentierte Künstlerin Relindis Bergmann Kunstwerke, die die Herzen der Betrachter erwärmen. Ihre Leidenschaft gilt vor allem den Tieren, die sie in ihren Werken unverfälscht und authentisch darstellt. Auf ihrer Homepage erklärt sie: „Meine Kunst beinhaltet meist Tiere. Ich liebe es, Tiere darzustellen. Sie zeigen sich unverstellt und offen, sind echt und authentisch. Sie zaubern vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Ich hoffe, dass ich auf diese Weise anderen Menschen Freude schenken kann.“

Internationale Anerkennung und persönliche Einblicke

Bergmanns Werke sind bereits auf der ganzen Welt zu finden, denn sie scheut keine Mühe, ihre Kunst auch über Ländergrenzen hinweg zu verbreiten. Selbstverständlich kümmert sie sich persönlich um Verpackung und Versand, um sicherzustellen, dass ihre Werke sicher und unbeschadet ihr Ziel erreichen.

Mit einer Vielzahl von Ausstellungen hat Relindis Bergmann ihre Werke einem breiten Publikum präsentiert. Von OpenArts Möhnesee bis zum Martinsmarkt in Mellen – ihre farbenfrohen und lebendigen Kunstwerke haben überall Begeisterung ausgelöst. Doch auch in ihrem eigenen Atelier, das sich direkt am Kreisel von Hachen befindet, öffnet sie ihre Türen für Interessierte, die einen Blick hinter die Kulissen ihrer kreativen Prozesse werfen möchten.

Relindis Bergmann ist nicht nur eine begabte Künstlerin, sondern auch eine Frau voller Lebensfreude und Energie. Sie liebt die Schönheit der Farben und bringt diese Liebe in jedem ihrer Werke zum Ausdruck. Mit Acrylfarben auf Leinwand, Stoff oder Plane kreiert sie einzigartige Kunstwerke, die oft auch unkonventionelle Materialien wie Styropor, Stoff oder Holz einschließen können.

Bereits in jungen Jahren offenbarte sich Relindis‘ künstlerisches Talent. Eine besonders bemerkenswerte Anekdote aus ihrer Kindheit bleibt ihr bis heute lebhaft in Erinnerung: Als ihre Mutter einmal unerwarteten Besuch von zwei Gästen erhielt, war Relindis allein zu Hause. Ohne nach den Namen der Besucher zu fragen, beschloss sie kurzerhand, ihre Eindrücke auf Papier festzuhalten. Mit Bleistift bewaffnet skizzierte das kleine Mädchen die Gesichter der beiden Personen, um sie später ihrer Mutter zu zeigen. Mit Erfolg: Ihre Mutter erkannte die Bekannten sofort anhand der Zeichnungen. Diese Geschichte zeigt, dass Relindis nicht nur von Natur aus talentiert im Malen ist, sondern auch schon als Kind eine kreative Denkweise besaß, die sich früh zeigte.

Besonders charmant ist die Art und Weise, wie Bergmann ihren Werken Namen gibt. Von „Henriette & Käthe“, „Highdy“ – bis hin zu „Schweinebande“ verleiht sie ihren gemalten Tieren eine ganz eigene Persönlichkeit und erzählt so kleine Geschichten auf der Leinwand.

Bei unserem Besuch in ihrem Atelier konnten wir nicht nur ihre künstlerische Leidenschaft hautnah erleben, sondern auch eine besondere Anekdote erfahren: Auf ihrem Tisch stand eine Orange, begleitet von einem Messer, als eine kleine Stärkung für die Künstlerin. Doch was uns noch mehr überraschte, war die Entdeckung, dass diese Orange später auf Relindis‘ Facebook-Seite in einem ihrer Kunstwerke verewigt wurde! Die kreative Ader und die Fähigkeit, Alltägliches in Kunst zu verwandeln, zeichnen die Werke von Relindis Bergmann aus.

Für diejenigen, die mehr über die faszinierende Künstlerin erfahren möchten, laden wir herzlich dazu ein, ihre Homepage oder ihre Facebook-Seite zu besuchen unter www.facebook.com/relindis.bergmann/. Ein „Gefällt mir“ oder ein Abonnement ist die perfekte Möglichkeit, sich von Relindis‘ Kunst inspirieren zu lassen und mehr über die Künstlerin zu erfahren.

Wir sind uns sicher, Relindis Bergmann wird noch viel Freude in die Herzen der Menschen zaubern.

Mehr Infos auch hier: www.relindis-bergmann.de