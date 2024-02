Karnevalssonntag in festlicher Stimmung: Orgelmatinée mit Helga Maria Lange

(wS/red) Siegen 03.02.2024 | Matinée am Karnevalssonntag, 11. Februar

In der Orgelmatinée am 11. Februar (Karnevalssonntag) spielt Helga Maria Lange im Anschluss an die Messe ab ca. 10:45 Uhr heitere Orgelmusik mit Werken von u.a. Noel Rawsthorne (1929 – 2019), John Philip Sousa (1854 – 1932), Johann Strauss (1804 – 1849), Mons Leidvin Takle (*1942) und Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840 – 1893).

Der Eintritt ist frei.



