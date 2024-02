Kreativmarkt in der Stadthalle Attendorn

(wS/at) Attendorn 15.02.2024 | Beim Attendorner Kreativmarkt am Samstag, 2. März 2024, und Sonntag, 3. März 2024, stellen Kreative in der Stadthalle Attendorn jeweils von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr ihre liebevoll gestalteten und selbst hergestellten Unikate vor. Bereits zum 24. Mal findet der Attendorner Kreativmarkt statt und hat sich damit einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Hansestadt Attendorn erobert. Unter dem Titel „Ausstellung für kreatives Gestalten“ präsentieren wieder zahlreiche Kreative ihre Arbeiten und bieten sie zum Verkauf an. Menschen, die nach Produkten jenseits der Stange stöbern, kommen genauso auf ihre Kosten wie Kreativ-Fans auf der Suche nach einer neuen Inspiration. Der Eintritt ist frei. Die Angebotspalette beim Kreativmarkt ist weit gefächert und erstreckt sich von Bildarbeiten über Objekte aus Holz, Metall und Keramik sowie handgefärbter Wolle und Filz bis hin zu Floristik, Näh- und Stickarbeiten. Darüber hinaus können Manufaktur-Handtaschen, die als Einzelstücke hergestellt wurden, sowie Seifenkunst, handgesiedete Bio- oder Naturseifen und natürliche Badezusätze erworben werden. Das Weltladenteam Attendorn präsentiert Waren aus fairem Handel, Kunstgewerbe und Schmuck und informiert über „Fair Fashion“. Zahlreiche Workshops und Vorführungen laden zum Schauen, Mitmachen und Ausprobieren ein und machen Lust auf mehr. Die St.-Ursula-Realschule Attendorn kümmert sich auch in diesem Jahr wieder um die

Kinderbetreuung. Im Gegenzug unterstützen die Ausstellerinnen des Kreativmarktes mit ihrer Spende das Missionsprojekt „Asram berdikari“. Auf der Website der Schule www. st-ursula-realschule.de gibt es Informationen zu diesem Projekt.

Foto: Martina Köhler