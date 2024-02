LKW-Unfall auf der B517 zwischen Benolpe und Hofolpe

(wS/red) Kirchhundem 05.02.2024 | Am Montagmittag ereignete sich auf der B 517 zwischen Benolpe und Hofolpe ein Unfall mit einem Lastkraftwagen. Ein mit Getränkekisten beladener 40-Tonner war von Benolpe kommend in Richtung Hofolpe unterwegs, als sich der Unfall ereignete.

Kurz hinter dem Ortsausgang von Benolpe geriet der Fahrer des LKW mit den Rädern nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Nur knapp fuhr der LKW an einem Baum vorbei, bevor er schließlich auf die Seite kippte und in einer angrenzenden Wiese zum Liegen kam.

Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Sofort nach dem Unfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchhundem, unterstützt durch den Löschzug Welschen-Ennest, alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten aus, um auslaufende Betriebsmittel zu binden und weitere Gefahren zu minimieren.

Aktuell (14:00 Uhr) laufen die Bergungsarbeiten. Es ist möglich, dass es aufgrund dieser Maßnahmen zu einer vorübergehenden Vollsperrung der B517 kommt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, alternative Routen zu nutzen und die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu beachten.

UPDATE: Ab etwa 15:15 Uhr ist mit einer VOLLSPERRUNG für ca. 6 bis 7 Stunden zu rechnen!





Fotos: Aylin Kamrath – Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!