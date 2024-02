Lückenlos Warnen: Sirenennetz in Kreuztal auf neuestem Stand

(wS/kr) Kreuztal 05.02.2024 | Um im Ernstfall alle Bürgerinnen und Bürger bestmöglich warnen zu können, hat die Stadt Kreuztal zu Beginn des neuen Jahres die Sireneninfrastruktur in der Stadt modernisiert und ausgebaut.

An acht Standorten wurden ältere Sirenen gegen neue Modelle ausgetauscht. Um das Netz auszubauen, werden zudem sechs vollständig neue Sirenenstandorte installiert. Ziel ist es, lückenlos warnen zu können. Ein Beschallungsgutachten hat dazu im Vorfeld die Daten geliefert, an welchen Stellen noch zusätzliche Sirenen notwendig und sinnvoll sind.

Die Kosten für die Modernisierung und den Ausbau des Sirenennetzes in der Stadt Kreuztal belaufen sich insgesamt auf rund 325.000 €. Die Maßnahme wird bezuschusst durch Mittel aus einem bundesweiten Sirenenförderprogramm in Höhe von ca. 185.000 €.

Übrigens: Maßgeblich ist, dass die Sirenen außerhalb von Gebäuden zu hören sind. Die landläufige Annahme, der Alarm müsste in jeder Wohnung auch bei geschlossenen Fenstern hörbar sein, ist nicht richtig. Um die Sireneninfrastruktur zu testen und die Bevölkerung für die unterschiedlichen Warnmeldungen zu sensibilisieren, finden regelmäßig Warntage statt. Dann ertönen die Sirenen testweise, ohne dass eine Gefahrenlage besteht. Die Warntage werden im Vorfeld immer angekündigt.

Foto: Rathaus Kreuztal