Mit Herz und Engagement: Dorfverein Grissenbach plant vielfältige Aktivitäten

(wS/tg) Netphen 11.02.2024 | In Grissenbach fand die Jahreshauptversammlung des Dorfgemeinschafts-, Kultur- und Sportförderungsvereins statt, welche im Bürgerhaus abgehalten wurde.

Der 1. Vorsitzende Thorsten Görg hieß alle Teilnehmer herzlich willkommen und gedachte zunächst den verstorbenen Vereinsmitgliedern. Besondere Erwähnung fand dabei der ehemalige 2. Vorsitzende Friedhelm Ruby, der im vergangenen Jahr viel zu früh verstarb. Görg lobte Rubys bedingungslose Unterstützung und bedankte sich bei ihm für sein Engagement. Zudem dankte er dem amtierenden 2. Vorsitzenden Alexander Stein sowie dem stellvertretenden Kassierer Jan Niklas Schäfer für ihre Vertretung während seiner eigenen Abwesenheit aufgrund einer schweren Erkrankung.

Die Wahlen des Vorstandes standen auf der Tagesordnung, bei denen Thorsten Görg einstimmig als 1. Vorsitzender bestätigt wurde. Er bedankte sich für das Vertrauen trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen. Heinz Ahlers trat aus Altersgründen als Schriftführer zurück, und Nils Schöler wurde einstimmig in den Vorstand gewählt. Ebenso wurde Petra Sting durch Carolin Stein als 2. Beisitzerin ersetzt, während Timo Gräbener zum 2. Kassenprüfer ernannt wurde. Görg und Stein dankten Ahlers und Sting für ihre langjährige Vorstandsarbeit mit einem Essensgutschein vom Hotel Forsthaus Lahnquelle.

Kassierer Jan Niklas Schäfer berichtete von einem positiven Kassenstand trotz hoher Ausgaben für den Köhlerwagen, und ihm wurde einstimmig Entlastung erteilt. Der Verein dankte allen Mitgliedern für ihre Mitarbeit im vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf kommende Veranstaltungen.

Dazu gehörten bereits stattgefundene Ereignisse wie die 1. Wurst des Jahres am 3. Januar 2024 und das erfolgreiche 1. Grissenbacher Knobeltunier am 3. Februar 2024. Zukünftige Veranstaltungen umfassten unter anderem die Übergabe und Einweisung in einen Defibrillator für alle Dorfbewohner am 18. Februar, eine Wanderung zur Grillhütte nach Nenkersdorf am 23. März, sowie der Tanz in den Mai am 30. April und die Kohlenmeilertage vom 24. Mai bis zum 2. Juni.

Besonders erwähnenswert war die geplante Veranstaltung eines Spendenlaufs für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe am 15. September, die unter prominenter Schirmherrschaft stattfinden sollte. Weitere Ereignisse umfassten den Herbstmarkt am 3. Oktober, eine Weihnachtsbackaktion am 22. und 23. November sowie das Sternenfest am 29. November und eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Kassel am 7. Dezember.

Die eingespielte Backesgruppe des Vereins kündigte außerdem vier weitere Backtermine für die Mitglieder im Jahr 2024 an. Insgesamt zeigte sich der Verein erfreut über das vielfältige Programm und die positive Mitgliederentwicklung. Nach der Versammlung verbrachten die Teilnehmer noch einige gesellige Stunden bei Kaltgetränken.

Foto: DKS Grissenbach