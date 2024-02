Nachtwächter Johann ist wieder da! Erste Führung am 1. März

(wS/hi) Hilchenbach 15.02.2024 | Geschichte macht Spaß! Wissenswertes, Amüsantes und Nachdenkliches erzählt Nachtwächter Johann während seines Rundganges durch Hilchenbach. Nur ihm war es gestattet, des Nachts mit einer Laterne auf der Gasse zu sein. Zudem gab es viele Gefahren: lichtscheues Gesindel, Stadtbrände, Wölfe, kölsche Bauern und katholische Witwen.

Was baute Baumeister Remboldt? Ein Lustgarten in Hilchenbach? Und was haben Henner und Frieder mit Hilchenbach zu tun? Fragen, die neugierig machen auf Geschichte und Geschichten der Stadt. Neue Erkenntnisse lassen sich auf einer Führung mit Nachtwächter Johann gewinnen!

Auftakt für die Nachtwächterführungen in diesem Jahr ist Freitag, 1. März um 19:00 Uhr. Nach der rund 90-minütigen Führung geht es in den Gewölbekeller des Gasthauses Pampeses, wo die Gebrüder Beume mit Musik, Anekdoten und viel Spaß die Gesellschaft unterhalten werden. Für das leibliche Wohl sorgt Pascale Shabani als neue Pächterin des Gasthauses Pampeses.

Die Anmeldungen dafür nimmt die Touristik-Information in der Geschäftsstelle, Markt 12, entgegen. Die Kosten in Höhe von 18,00 Euro pro Person sind bei Anmeldung zu zahlen. Der Verzehr im Gasthaus Pampeses ist nicht im Preis enthalten.

Fotos: Stadt Hilchenbach

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!