Spektakulärer Unfall in Erndtebrück: PKW kracht in Hauswand – hoher Sachschaden

(wS/ots) Erndtebrück 11.02.2024 | Am Sonntagmorgen, 11.02.2024 gegen 05:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Audifahrer die Wabrichstraße in Richtung Feudingen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Hecke und kam an einer Hauswand zum Stillstand. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem leicht verletzten PKW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.







Fotos: wirSiegen.de

Derzeit überprüft ein durch die Feuerwehr beauftragter Statiker die Standfestigkeit des Hauses. Dazu wurde die Wabrichstraße komplett gesperrt. Mit einer teilweisen Aufhebung der Sperrung ist gegen Mittag zu rechnen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Audi, ein vor dem Haus abgestellter PKW und das Wohnhaus erheblich beschädigt. Das Haus bleibt jedoch bewohnbar.

Die Schadenshöhe wird auf 120.000 Euro beziffert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Neben der Feuerwehr, die unter dem Einsatzstichwort ‚TH 1 PKW gegen Hauswand‘ alarmiert wurde, kam auch das Technische Hilfswerk zum Einsatz. Die Wabrichstraße in Erntebrück musste über Stunden im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt werden.

