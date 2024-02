TuS Ferndorf will beim Heimspiel gegen den TV Gelnhausen seine beeindruckende Siegesserie fortsetzen

(wS/red) Ferndorf 15.02.2024 | Vierstellige Zuschauerzahlen gehören beim TuS mittlerweile zum Standard

Am kommenden Samstag treffen der TuS Ferndorf und der TV Gelnhausen in einem spannenden Handball-Duell aufeinander. Gelnhausen reist mit einer ausgeglichenen Bilanz von 18:18 Punkten und einem Torverhältnis von 529:506 als Tabellenachter an. Dabei haben sie in den letzten fünf Spielen keine Niederlage hinnehmen müssen, was auf eine derzeit gute Form ihres Teams hinweist.

Das Hinspiel zwischen den beiden Mannschaften fand vor 450 Zuschauern in Gelnhausen am 23.09.2023 statt, welches Ferndorf mit einem klaren 34:28 für sich entscheiden konnte. Die Ferndorfer gehen als klarer Favorit in dieses Spiel, da sie bisher in der gesamten Saison ungeschlagen sind und aktuell auch den ersten Tabellenplatz unter allen 64 Mannschaften der gesamten 3. Liga belegen.

Ein wichtiger Spieler für den TV Gelnhausen ist Jonathan Malolepszy, der bei bisher absolvierten 10 Spielen 65 Tore erzielt hat, davon 37 Siebenmeter. Mit einem Durchschnitt von 6,5 Toren pro Spiel ist er eine zentrale Angriffswaffe für sein Team. Ebenfalls gefährlich ist Yannick Mocken, der mit 61 Toren, davon 21 Siebenmeter-Toren ebenfalls zu den Leistungsträgern zählt.

Für den TV Gelnhausen wird es eine anspruchsvolle Aufgabe sein, gegen den hochfavorisierten TuS Ferndorf zu bestehen.

Es verspricht ein packendes Duell zu werden, bei dem beide Teams alles geben werden, um die Punkte für sich zu entscheiden.

Aber es wird schwer für die Gäste sein, da sie vsl.mit 4 Ausfällen zu kämpfen haben, darunter nach derzeitigem Stand evtl. auch Jonathan Malolepszy.

Auch in der Hessenpresse sieht man den TuS als klaren Favoriten:

– Der TuS Ferndorf hat bisher eine unglaubliche Saison gespielt, in der die Mannschaft erst einen Punkt hergeben musste.

– TuS Ferndorf ist die absolute Spitzenmannschaft unserer Staffel. Das Spiel wird wahnsinnig schwierig für uns.

– Neben der großen Klasse des Gegners, wartet eine eindrucksvolle Kulisse in Ferndorf auf die junge Gelnhäuser Mannschaft.

– Ferndorf hat ein super Kreisläuferspiel, gefährliche Rückraumschützen und ist auch im eins gegen eins stark.

Was sagt Ceven Klatt zum bevorstehenden Spiel, wie schätzt er Gelnhausen ein und wie hat er seine Jungs darauf eingestellt

Ich halte Gelnhausen für einen sehr guten Gegner. Das hatte ich auch vor der Saison schon gesagt. Gelnhausen hatte am Anfang der Saison einige Probleme mit verletzten Spielern und sie sind mit 1:5 Punkten gestartet. Jetzt in der Rückrunde sind sie mit 5:1 Punkten gestartet.

Insgesamt muss man sagen, Gelnhausen ist die Mannschaft neben Krefeld und uns, die die letzten fünf Spiele nicht verloren hat! Das zeigt doch so ein bisschen die Entwicklung und die Tendenz. Ich erwarte eine sehr sehr temporeiche Mannschaft, Gelnhausen versucht immer 60 Minuten Gas zu geben. Ich erwarte „viel Kleingruppe“ also viel Kooperation mit dem Kreisläufer, viele 1:1 und 2:2 Situationen, die wir bekämpfen, beziehungsweise verteidigen müssen.

Wir wollen eine gute Abwehr stellen, wir spielen zu Hause, es wäre schön wenn wir es da auch wieder schaffen, die nächsten beiden Punkte bei uns zu behalten. Und aber dafür müssen wir echt eine Topleistung abrufen um dieses Ziel auch zu erreichen.

Kurz zum Kader:

Der Kader wird aussehen wie letzte Woche. Es wird eine Neuverpflichtung geben und der Verein wird

dazu noch eine offizielle Mitteilung verfassen.

Also warten wir ab, wer dann wann kommt, denn eine Entlastung für die Jungs wäre wichtig. Da wir ja im RL kahl sind, wird es wohl auch ein RL sein. Nur wer es ist, werden wir erst durch die Veröffentlichung vom Verein erfahren. Vielleicht sehen wir ja schon Samstag ein neues Gesicht im Hexenkessel (??), für Überraschungen ist der Verein ja bekannt. 😉 Trotzdem ist der Kader dann noch nicht komplett und bei 4 Jungs läuft der Vertrag wohl auch aus, oder wird er verlängert!!?? Warten wir es ab, denn DAS IST FERNDORF, DAS BIST DU.

Bericht/Collage: Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier