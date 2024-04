B508: Engpass in Hilchenbach-Vormwald wegen Instandsetzungsarbeiten

(wS/str) Hilchenbach 16.04.2024 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt an der B508 in Hilchenbach-Vormwald Arbeiten zur Instandsetzung eines Stützbauwerkes durch und verlegt eine Entwässerung in der Böschung.

Dafür muss der Verkehr halbseitig mit einer Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Mai.

