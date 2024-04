Chronik des Kirchenchores „Cäcilia“ 1874 Brachbach – Einladung zum Jubiläumsgottesdienst mit „Missa Brevis“ – Kirchenchor „Cäcilia“ Brachbach

Chronik des Rektors Josef Kappes S.163: „Die erste Zeit seit Bestehen unserer Kirche war noch keine Kirchenorgel vorhanden. Statt deren wurde ein Instrument gebraucht, das „Örgelchen“. Dieses Instrument hatte Ähnlichkeit mit einem Dynamitkasten, sowohl im Ausmaß, wie auch im Aussehen. Es stand früher in der alten Schule, auf dem Pult. Es besaß einen Hebel zum Windmachen…..Es war der Vorläufer der heutigen Kirchenorgel und stand daselbst bis zur Aufstellung der ersten Kirchenorgel. Das war bis 1874. Wohin es gekommen ist und wo es sich vielleicht noch jetzt befindet, weiß niemand, aber man weiß, daß es damals nach seiner Betriebseinstellung durch Kauf an den zweiten Lehrer – Wihskirchen – damals in Brachbach, überging, und es ist auch der Preis bekannt geworden, der dafür gezahlt wurde….Der damalige Rechnungsführer der Kirchenkasse, Karl Pracht, vermerkte unter dem Datum vom 25. Oktober 1874 „die Harmonika an Lehrer Wihskirchen verkauft – 13 Thlr.“ Dieses Instrument hätte unbedingt der Gemeinde erhalten bleiben müssen, schade, das es nicht geschehen ist. Es wäre jedenfalls ein schönes Stück für ein Museum gewesen“.

Dieses erste Örgelchen wurde wohl zunächst von Lehrer Ferdinand Bähner bedient und wird in der musikalischen Begleitung der Gottesdienstbesucher sicherlich keinen Hochgenuß erzeugt haben.

Hierzu schreibt der Vikar: „Der Unterzeichner fand allerdings bei seinem Eintritt im Jahr 1872 schon einen Gesang-Verein in Brachbach vor [Anm.: den 1854 gegründeten Männergesangverein „Cäcilia“ Brachbach, der 1946 mit dem MGV „Concordia“ zum MGV „Frohsinn“ verschmolz]. Allein, so sehr er sich auch bemühte, diesem Verein, der schon lange Jahre existierte, neues Leben und Gestalt zu geben, die Bemühungen blieben fruchtlos. Erst als zu Ende des Jahres 1873 an der Pfarr-Vikarie-Kirche ein eigener Küster und Organist in der Person des H. Lehrer Wiskirchen angestellt wurde, war der Moment gekommen, meinen längst gehegten Lieblings-Plan, einen Pfarr-Cäcilien-Verein zu gründen, zur Ausführung zu bringen. Nach meiner Idee sollte dieser Verein Kirchenchor sein; er sollte mich namentlich in der Schaffung eines würdigen Kirchengesanges unterstützen, und er sollte durch echten Kirchengesang unseren Gottesdienst verherrlichen und so an dem großen Werke der Erlösung und Heiligung der Menschen sorgen und mitwirken. Deshalb konnte ich auch blos solche Mitglieder für den neuen Verein gebrauchen, die sich dieser Aufgabe gewachsen zeigten oder die wenigstens den Guten Willen dazu zeigten. Ich konnte nur Mitglieder gebrauchen, die regelmäßig den Gottesdienst Sonn- und Feiertags, Morgens und Nachmittags besuchten; die auch draußen im gewöhnlichen Leben einen tadellosen echt christlichen Lebenswandel führten. Denn Gott der Herr kann in unserer Kirche nur auf würdige Weise von reinen Lippen und reinem Herzen gelobt und verherrlicht werden. In gleicher Weise sollte der Verein ein Mittel sein, durch Pflege der Musik und durch gesellige Unterhaltung die Herzen der Vereins-Mitglieder für den Genuss reiner Freude zu bereiten, so die Herzen zu veredeln und für alles Schöne und Gute zu entflammen. Der Verein sollte mit seinen geselligen Unterhaltungen den Beweis liefern, dass man heiter, lustig, froh und munter sein, dass man recht vergnügt sein kann, ohne dass die Grenzen des Anstandes und der guten Sitte überschritten zu werden brauchen. Der Verein sollte in der Beziehung mir für die ganze Gemeinde ein Sauerteig sein, auf dass nicht nur in der Kirchen Gott dem Herrn durch gesittetes Betragen gedient werde, sondern namentlich im öffentlichen Leben der Gemeinde christlichen Anstand, christlich Zucht und Sitte immer mehr gefördert und verbreitet werde…. Nachdem ich die Statuten mit Lehrer Wiskirchen entworfen hatte, legte ich dieselben denjenigen jungen Männern, die zur Gründung eines Pfarr-Cäcilien-Vereins bereit waren, vor…“.

Tatsächlich finden sich in den 14 Paragrafen der Satzung z. T. sehr strenge Maßregeln. So z. Bsp. in §2: Wer Mitglied des Vereins werden will, muss einen guten Lebenswandel führen und den Gottesdienst regelmäßig besuchen. Oder §9: Sollte ein Mitglied dringende Umstände halber gehindert sein, der Übungsstunden beizuwohnen, so hat er sich deshalb beim Dirigenten vorher zu entschuldigen. Wer ohne letzter Entschuldigung von dem Besuche der Stunden fernbleibt, verfällt jedesmal in eine Strafe von zweieinhalb Groschen zu Gunsten der Vereinskasse. Nur der Präsident [Anm.: der jeweilige Pfarrer] kann nach Anhörung der Gründe von dieser Strafe dispensieren.