Coach Klatt’s Triumphzug: TuS Ferndorf auf dem Weg zur perfekten Saison!

An diesem Spieltag hat der TuS Ferndorf die Möglichkeit, die hohe Fehlerquote aus dem vergangenen Spiel in Opladen vergessen zu machen und zu zeigen, dass sie es auch anders können. Das wissen sie, das wissen wir alle, und deswegen werden sie auch die Zweitvertretung der HSG Wetzlar schlagen. Denn sie wollen auch den Heimnimbus wahren und die Saison nach Möglichkeit ungeschlagen beenden. Dazu würde sogar ein Remis in den letzten 4 Spielen nicht passen. Coach Ceven Klatt weiß nur zu gut, wie man eine Saison mit 59:1 Punkten beendet, und er möchte es hier wiederholen.

Und ja, er hat es auch verdient. Wir alle wissen aber auch, dass der Gewinn dieser Meisterschaft noch absolut NICHTS bedeutet, denn wenn wir die Play-offs nicht schaffen, bleiben wir weiter in der 3. Liga. Aber malen wir den Teufel mal nicht an die Wand, im Hexenkessel Stählerwiese sind schon so viele Teams abgestürzt, und die Jungs werden schon ein glühend heißes Stahlbad angerührt haben, mit dem sie die Gastmannschaften empfangen. Die HSG steht derzeit mit 21:29 Punkte und einem Torverhältnis von -24 auf Platz 9 der Tabelle. Das Hinspiel am 25.11.2023 gewannen die Ferndorfer auswärts vor 220 Zuschauern mit 31:26, beste Torschützen der HSG waren damals Leon Boczkowski (RM) mit 8 und Phil Spandau (RM) mit 7/2 Treffern. Es ist also Vorsicht geboten, denn sie sind im Rückraum sehr gut aufgestellt. Die besten Saisontorschützen sind bei ihnen Lukas Gümbel (RM) mit 133 und Leon Boczkowski (RM) mit 110 Toren und das waren alles Feldtore.

Ihre Rückraumspieler erzielten 455 Feldtore, die Außenspieler 144 und die Kreisspieler 66, Laufkundschaft liest sich anders.

Im Vergleich der TuS Ferndorf: Rückraumspieler 376, Außenspieler 198, Kreisspieler 135.

Auf Unterstützung durch die HSG Wetzlar kann nicht gerechnet werden, da diese am gleichen Tag auswärts beim VfL Gummersbach spielt.

Ceven Klatt: Dutenhofen ist eine junge Mannschaft, die sich jedoch schon sehr lange kennt, da sie schon seit der A-Jugend, zumindest in der Konstellation Rückraum Rechts Matthias Schwalbe, Rückraum Mitte Lars Gümbel und Rückraum Links Leon Boczkowski, zusammenspielt. Ich finde, sie haben viel individuelle Qualität. Alle drei sind gute eins-zu-eins Spieler und auch sehr schnell. Man lässt sich immer etwas auf den Gegner bezogen einfallen. Letzte Woche gegen Longerich begannen sie mit einer direkten Manndeckung gegen Schulz. Gegen uns haben sie im Hinspiel mit einer offenen Deckung begonnen und versucht, direkt alle drei Rückraumspieler auszuschalten.

Wir müssen uns also darauf vorbereiten, dass etwas Unerwartetes auf uns zukommt, was dann aber nicht mehr so ganz unerwartet wäre. Da wir zu Hause spielen und der Favorit sind, muss man das gar nicht erwähnen. Wir wollen diese Rolle auch annehmen und ihr gerecht werden. Wir wollen eine gute Abwehr stellen und daraus mit mehr Tempotoren als letzte Woche zum Erfolg kommen. Wir haben über das Spiel letzte Woche gesprochen und auch die äußeren Umstände besprochen. Es ist jedoch klar festzustellen, dass es zu einfach wäre, es daran festzumachen. Ich habe den Jungs aber auch gesagt, dass es gut ist, dass wir trotzdem ein solches Spiel gewonnen haben. Wir sind die einzige ungeschlagene Mannschaft, das wollen wir bleiben, und dafür werden wir am Wochenende wieder alles tun.

Die Relegation und das ganze Drumherum sind bei uns noch kein Thema. Wir legen den Fokus jetzt auf das nächste Spiel und die noch verbleibenden Aufgaben. Erst dann wollen wir uns mit der Relegation befassen.

Vom Kader her ist es erfreulich, dass Gabriel da Rocha Viana wieder zum Kader stoßen wird. Er hat auch schon die ganze Woche mittrainiert. Lucas Puhl ist wieder fit und auch voll im Training. Arvid Pötz wird ebenfalls wieder dabei sein. Linus Michel dagegen nicht, da er in der zweiten Mannschaft spielt und sich dann „festspielen“ würde.

In der Video-Pressekonferenz kam heute auch die Frage auf, wie es vertraglich mit Ceven Klatt selbst ausschaut.

Die Antwort war folgende: „Ich bin bis zum Ende der Saison erstmal unter Vertrag, aber wir befinden uns gerade in Gesprächen, was die weitere Zusammenarbeit betrifft“. Es sind also Spekulationen in alle Richtungen möglich.

