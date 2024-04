Ein neues Kapitel in der Saga: Sherlock Holmes und Dr. Watson auf unerwarteten Pfaden

(wS/ck) Kreuztal 17.04.2024 | Wer kennt sie nicht – den legendären, ja, brillanten Detektiv Sherlock Holmes und seinen Freund, Assistenten und treuen Begleiter Dr. Watson? Als der schottische Arzt Arthur Conan Doyle diese beiden Figuren in seinem Roman „Eine Studie in Scharlachrot“ (1887) zum ersten Mal ermitteln ließ, konnte er nicht ahnen, dass er Figuren erschaffen hatte, deren Abenteuer auch noch im 21. Jahrhundert die Menschen faszinieren würden – und das als multimediales Franchise: Neben den Originalgeschichten Conan Doyles sind es neu geschriebene Abenteuer aus der Feder anderer Autorinnen und Autoren, Theater-, Hörspiel-, Film- und Fernsehadaptionen, die auch heute noch ein großes Publikum erreichen. Berühmte Regisseure wie Billy Wilder oder Guy Ritchie inszenierten Filme um den legendären Detektiv, Stars wie Basil Rathbone, Christopher Lee, Robert Downey Jr., Ian McKellen oder Benedict Cumberbatch gaben ihm ein Gesicht. In aller Bescheidenheit reihen wir uns ein in diese große Reihe berühmter Vorgänger, um Ihnen einen neuen Fall des legendären Ermittlerduos zu präsentieren: spannend, brillant, romantisch…ja, Sie haben richtig gelesen: romantisch, humorvoll und natürlich brillant, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten.

Also: Vorhang auf und viel Vergnügen!