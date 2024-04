Erlebe Siegens Geschichte hautnah: Entdeckungstouren durch Altstadt und Krönchen

(wS/si) Siegen 25.04.2024 | „Rund ums Krönchen“ am Sonntag, 05. Mai 2024 um 14.30 Uhr

Weiter geht es mit unserem Klassiker „Rund ums Krönchen“. Der informative und spannende Stadtspaziergang, diesmal fachkundig begleitet von Herrn Günther Kläs, beginnt am Oberen Schloss und beleuchtet zunächst die Geschichte desselben, als auch den Werdegang der Fürsten von Nassau-Oranien bzw. Nassau-Siegen.

Anschließend führt der Weg bergab zu Nikolaikirche und Rathaus, bietet erstaunliche Einblicke in die noch vorhandene Altstadt und geht weiter über Unteres Schloss bis zur Martinikirche, dem ältesten Gebäude in der Stadtgeschichte.

Übrigens: Auch die sonst fest verschlossene Gruft des Fürsten Johann Moritz ist Bestandteil des Rundgangs und kann bei dieser Gelegenheit in aller Ruhe besichtigt werden.

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot (10 € pro Erw / 5 € pro K) sind ab sofort möglich unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303 82822.

Anmeldeschluss ist Freitag, der 03.05.24 bis 16.00 Uhr

„Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ ein amüsanter Rundgang durch Siegens Altstadt am Sonntag, den 05.05.24 ab 14.30 Uhr

„Spruth, das ist ein Färber,

Göbel ist ein Gerber,

der Reusch wohnt in einem anderen Haus –

und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Sonntag, den 05.05.24 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz / Oberstadt,wenn Stadtführerin Ingrid Heinz alte Zeiten wieder lebendig werden lässt.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303- 82822 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 03.05.24 / 15 Uhr

„Dem Krönchen so nah“ – Freitag, den 10.05.24 ab 16.30 Uhr

Nahezu jede Siegenerin und jeder Siegener kennt und liebt es, das golden glänzende Krönchen auf dem Turm der Nikolaikirche. Für viele ist es ein vertrauter, Heimat verheißender Anblick, wenn das filigran anmutende Gebilde plötzlich am Horizont erscheint. Grund genug, einmal genauer hinzuschauen, denn aus der Nähe betrachtet, gewinnt das Krönchen deutlich an Größe.

Aber auch die Nikolaikirche, die es auf ihrer Spitze trägt, hat eine faszinierende Geschichte und beherbergt, neben dem Original Krönchen von 1658, einen ganz besonderen Schatz: die goldene Taufschale aus Brasilien – ein Geschenk des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen.

Für all diejenigen, die nun dem Krönchen und dem Kirchenschatz einmal nahekommen wollen, gibt es am Freitag, den 10.05.24 ab 16.30 Uhr die Gelegenheit, an dieser Führung teilzunehmen, Treffpunkt ist das Hauptportal der Nikolaikirche.

Besonderes Highlight: Zum Schluss wird das Treppenhaus geöffnet und die Besucherinnen und Besucher dürfen auf die Turmbalustrade rund um die alte Wächterstube – näher kann man dem Krönchen nicht kommen.

Das Angebot ist kostenpflichtig und auf 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Reservierungen sind ab sofort möglich unter: hallo@visitsiegen.de oder 0271-30382822

Sonntag, 12. Mai ab 14.30 Uhr: „Altstadtführung“

Am Sonntag, den 12. Mai 2024 lädt das Stadtmarketing Siegen ab 14.30 Uhr zu einem Rundgang durch Siegens historisches Handwerkerviertel ein. Wurde die Altstadt auch im Dezember 1944 mehrheitlich zerstört, geben die noch vorhandenen Häuser und Straßenzüge einen guten Einblick auf die Lebensumstände der früheren Bewohnerinnen und Bewohner. Treffpunkt ist der Innenhof des Unteren Schlosses, welches über Jahrhunderte die Residenz der evangelischen Linie des Fürstenhauses Nassau-Siegen war und seit 2016 Sitz des Fakultätsbereichs III der Universität Siegen ist. Von dort geht es dann in die Gässchen des Altstadtquartiers. Hier trifft man auf typische Fachwerkhäuser und die noch vorhandenen Straßennamen erzählen die Geschichte der Zünfte, die hier in vergangenen Zeiten ihrem Handwerk nachgegangen sind. Dieser Rundgang hat kaum Steigungen und ist auch für Gäste mit mobiler Einschränkung geeignet.

Das Angebot ist kostenpflichtig und eine Anmeldung über hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303 828 22 bis Freitag, den 10.05.24 unbedingt erforderlich.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de