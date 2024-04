Gemeinsame Aktion zur Feier des 800. Geburtstags der Stadt Siegen: „Siegen 800“

(wS/dav) Siegen 25.04.2024 | Der Vorstand der Sektion Siegerland im Deutschen Alpenverein konnte den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung am 19.4. eine positive Bilanz präsentieren. Die Mitgliederzahl hat die 6.000er-Grenze überschritten. Auf der Siegerlandhütte in den Stubaier Alpen wurde die Stromversorgung dauerhaft gesichert durch die Installation einer Photovoltaik-Anlage. In der Kletterhalle in Siegen herrscht nach den Corona-bedingten Einschränkungen wieder lebhaftes Treiben.

Hervorragende Platzierungen unserer Wettkampfkletterinnen und -kletterer bei zahlreichen Wettbewerben sind ebenfalls Belege für die gute Arbeit der oft ehrenamtlich tätigen Trainerinnen und Trainer.

Als Nachfolger des ausgeschiedenen, langjährigen Vorstandsmitglieds Thomas Riedlinger (1. v. lks.) wurde Rene Varnhold (w. v. re.) neu in den Vorstand gewählt, dem weiterhin Ullrich Georgi, Jonathan Mende, Hubert Farnschläder und Konrad Thannbichler angehören (im Bild von lks.). Zur Feier des 800. Geburtstages der Stadt Siegen hat die Sektion gemeinsam mit :anlauf die Aktion „Siegen 800“ gestartet, mit dem Ziel, 800 Bergfreundinnen und Bergfreunde zu einem Besuch des höchsten Gebäudes im Siegerland auf 2.720 m Höhe zu animieren.

Die derzeitigen Anmeldezahlen zeigen, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.