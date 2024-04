Konzertankündigung: Maikonzert des Musikvereins Müsen 1919 beim Müsener Bürgerhaus am 01.05.2023

Hilchenbach 17.04.2024 | Traditionelles Maikonzert am Müsener Bürgerhaus!

Am 1. Mai 2024 ab 11.30 Uhr lädt der Musikverein Müsen 1919 e.V. zu seinem traditionellen Maikonzert ein. Die Veranstaltung findet in Müsen beim Müsener Bürgerhaus statt. Bei zünftiger Blasmusik mit dem großen Orchester des Musikvereins Müsen, kühlen Getränken, Leckereien vom Grill sowie Kaffee, Kuchen und heißen Waffeln sollen es sich die Festbesucher gut gehen lassen und den Mai begrüssen. Eintritt frei! Parkplätze am Bürgerhaus sind ausreichend vorhanden.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Bürgerhaus statt.