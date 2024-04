Kulturelle Reise durch die Musikgeschichte: Von traditionellem Liedgut bis zu Broadway-Hits am Sonntag, dem 21. April beim Verein Waldland Hohenroth

(wS/red) Netphen 17.04.2024 | „Am Brunnen vor dem Tore“ und „Memory“ – Volkslieder treffen auf Musicals: Mit diesem Programm treten die Sopranistin Manuela Meyer und die Pianistin Natalia Nazarenus zum ersten Mal beim Verein Waldland Hohenroth auf.

Das Konzert im Waldland Hohenroth in Netphen, An der Eisenstraße, findet am Sonntag, dem 21. April, um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Volkslieder sind ein traditionelles deutsches Liedgut. Broadway-Melodien gehören zur amerikanischen Kultur. Es gibt Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten; Stücke wie „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ oder „Over the Rainbow“ wecken Erinnerungen und Emotionen. Volkslieder gehörten in früheren Zeiten zum Alltag, Musicals erlebt das Publikum auf der Bühne. Den Stücken gemeinsam ist, dass sie berührende und träumerische Elemente zum Ausdruck bringen. Die Zuhörer werden auf eine gesangliche und musikalische Reise mitgenommen, vom „Lindenbaum“ bis zum Land hinter dem Regenbogen.

Die Sopranistin Manuela Meyer aus Niederfischbach ist Opernsängerin und war einige Jahre an der Bühne in Dortmund engagiert. Jetzt tritt sie in klassischen Konzerten und mit eigenen Programmen regional und überregional auf. Natalia Nazarenus ist Organistin in der evangelischen Kirchengemeinde in Betzdorf.

