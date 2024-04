Moritz Varnhorn – Landesmeister im Bouldern

(wS/red) Siegen 16.04.2024 | Wuppertal war Schauplatz von herausragenden Erfolgen für das Wettkampfteam des DAV Siegerland bei den Landesmeisterschaften im Bouldern.

Bei den nordrheinwestfälischen Landesmeisterschaften im Bouldern, die offen für die Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Saarland sind, gelang Moritz Varnhorn sein bisher größter Erfolg und wurde Landesmeister der Jugend C.

Nach einer nervenaufreibenden Qualifikationsrunde, in der 4 Boulder in jeweils 4 Minuten geklettert werden mussten, erkämpfte er sich den achten und damit letzten Platz für das anschließende Finale.

Dort zeigte er jedoch keinerlei Nerven und konnte als einziger Athlet alle vier Boulder meistern und wurde so verdienter Landesmeister.

Landesmeisterschaftsfinale mit weiterer Siegerländer Beteiligung – Charlotte Varnhorn auf dem Podium – Starker Auftritt von Jacob Schlosser

Eine ganz starke Leistung zeigte ebenfalls Charlotte Varnhorn, die jüngere Schwester von Moritz, die in ihrem ersten Landesmeisterschafts-Wettkampf bis zum letzten Boulder-Problem die Nerven behielt und sich mit einer kämpferischen Leistung ins Finale boulderte. Dort wuchs sie über sich hinaus und konnte am Ende einen hervorragenden dritten Platz erkämpfen. Dies ist insofern bemerkenswert, da sie dieses Jahr noch zum jüngeren Jahrgang in der Jugend D (Jahrgang 2013/14) gehört.

Jacob Schlosser absolvierte in der Jugend B ebenfalls einen überraschend starken Boulder- Wettkampf. Mit einer Top- und zwei Zonenwertungen sicherte er sich in der Qualifikation mit einem sechsten Rang einen Platz im Finaldurchgang. Seine derzeitig Top-Form konnte er im Finale bestätigen und landete schließlich auf dem hervorragenden sechsten Gesamtrang.

Das hervorragende Mannschaftsergebnis der Siegerländer Kletterer komplettierten Matteo Müller mit einem respektablen neunten Platz. Matteo konnte in der Qualifikation der Jugend B ebenfalls eine Top- und zwei Zonenwertungen verbuchen, benötigte jedoch dazu ein paar Versuche mehr und schrammte so äußerst knapp an der Finalteilnahme vorbei. In der Jugend D wurde Mariella Achenbach 15., Frieda Schrage 16. und Henner Jüngst 22. Frieda Jüngst erreichte den 19. Platz in der Jugend C. Bei den Damen landete Melina Reusch auf dem 32. Rang.

Dieser Wettbewerb unterstreicht das hohe Niveau und die Leidenschaft der jungen Kletterer des DAV Siegerland, die sich mittlerweile auf der nationalen Bühne bewährt haben.



.

Anzeige