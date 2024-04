Oberholzklau’s Backeszauber: Gemeinschaftliches Engagement für einen guten Zweck – Vereine aus Oberholzklau überreichen 1.000 EUR Erlös

(wS/red) Freudenberg 16.04.2024 | Im November fand in Oberholzklau wieder der Backeszauber rund um den Backes statt. Daran waren verschiedene Gruppen aus dem Ort beteiligt.

Der Erlös von 1.000 EUR konnte von Vertretern der örtlichen Vereine übergeben werden. „Aus der Region für die Region“ – so kurz und treffend lässt sich das erneute Engagement der Bewohner Oberholzklaus beschreiben.

Bereits zum sechsten Mal haben sie eine Spendenaktion zugunsten der Siegener Kinderinsel, einer Intensivstation für dauerbeatmete Kinder und Jugendliche an der DRK-Kinderklinik Siegen, auf den Weg gebracht. Der Vorsitzende der örtlichen Haubergs-Genossenschaft und Initiator der Aktion stellte – in Verbindung mit den Waldgenossen aus Oberfischbach – mehrere Anhängerladungen Tannengrün bereit, das in der Vorweihnachtszeit großen Absatz fand.

Im Zuge des „Backeszaubers“ bot der örtliche Frauen-Abendkreis der evangelischen Kirche Handarbeits- und Bastelartikel sowie selbstgemachte Leckereien an, die ebenfalls von den Besuchern dankbar angenommen wurden. Auch sie füllten die Spendenkasse auf. Schließlich stockte der Heimat- und Verschönerungsverein Oberholzklau auf eine Summe von 1000 Euro auf und überwies den Betrag für die Kinderinsel.

Von dem Geld werden, neben einer Sonnenliege für den Außenbereich, Absperrgitter zur Sicherheit sowie Lagerungsmatten für die kleinen Bewohner angeschafft.



