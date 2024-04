Planung eines zukunftsweisenden Bürgerforums für Kreuztal: Presseerklärung der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP und UWG im Rat der Stadt Kreuztal

(wS/cdu) Kreuztal 23.04.2024 | Am 14. März sprach sich eine Mehrheit der Mitglieder des Rates der Stadt Kreuztal für die dringend benötigte Erweiterung des Schulzentrums am Standort der alten Stadthalle aus.

Mit dieser Entscheidung soll dem deutlich gestiegenen Raumbedarf und den heutigen räumlichen Anforderungen mit Blick auf sogenannte Funktionsräume im Sinne der Schülerinnen und Schüler sowie einer bestmöglichen Schulentwicklung Rechnung getragen werden. Zeitgleich bekräftigten die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CDU, UWG und Mitglieder der FDP-Fraktion den Neubau des für Kreuztal wichtigen Bürgerforums mit der damit verbundenen Standortsuche unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger mit Hochdruck vorantreiben zu wollen. Das Ziel der Fraktionen ist der Bau eines Bürgerforums mit einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung, welches heutigen und zukünftigen Anforderungen an ein solch bedeutendes Gebäude nachhaltig gerecht wird. Faktoren wie eine schnellstmögliche Umsetzung, Finanzierbarkeit, ausreichend Parkraum sowie eine multifunktionale Nutzungsmöglichkeit spielen bei der Suche eine entscheidende Rolle.

Durch das im März initiierte basisdemokratisch legitime Bürgerbegehren zur Realisierung beider baulicher Vorhaben in der Kompromiss-Variante eines „Kombi-Modells“, muss die Suche nach dem bestmöglichen Standort für das Bürgerforum unter enormen Zeitdruck ablaufen. Durch das Bürgerbegehren, das zur Durchführung eines Bürgerentscheids berechtigt, haben die Kreuztalerinnen und Kreuztaler nur die Wahl mit Ja oder Nein an einem Standort zu einem Modell abzustimmen. Ziel der Grünen, der CDU, FDP und UWG ist es jedoch den Bürgerinnen und Bürgern eine wirkliche Wahl zwischen mehreren Standorten und Konzepten zu ermöglichen. Die benannten Fraktionen befinden sich erfreulicherweise in zielführenden und konkreten Sondierungsgesprächen über weitere Standorte und Konzepte. Wir sind optimistisch den Bürgerinnen und Bürgern in den kommenden Wochen Standorte vorstellen zu können, die die Kriterien Finanzierbarkeit, Zeitschiene, Parkraum, Nachhaltigkeit und Nutzungsvielfalt erfüllen. Um diese Alternativen präsentieren und Kreuztal eine wirkliche Wahl zwischen unterschiedlichen Konzepten und Standorten unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen zu können, sprechen wir uns für die Durchführung des Bürgerentscheids aus, der durch das Bürgerbegehren beantragt wurde.

Blick auf Kreuztal – Foto: Andreas Trojak

( Presseerklärung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der CDU, FDP und UWG im Rat der Stadt Kreuztal – Planung eines zukunftsweisenden Bürgerforums für Kreuztal)

