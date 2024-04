Rekordbeteiligung bei Aktion Saubere Landschaft: Obersdorf räumt auf!

(wS/ho) Wilnsdorf 16.04.2024 | Aktion Saubere Landschaft vom 13.03.2024 Die Waldgenossenschaft Obersdorf und der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. haben am 13.03.2024 gemeinsam die Aktion Saubere Landschaft durchgeführt. Sowohl der Vorsteher der Waldgenossenschaft, Michael Vitt, als auch der Vorsitzende des Heimatvereins, Volker Stein freuten sich über 40 Helferinnen und Helfer.

„Da mussten wir nach der Begrüßung zuerst einmal die Wege- und Streckenplanung neu einteilen, um den Andrang auch wirklich Herr zu werden.“ So Volker Stein vom Heimatverein. So viele Leute waren noch nie vor Ort. Ein echter Rekord für beide Veranstalter.

Bei sehr schönem Wetter ging es dann mit Traktoren, Anhängern und Plastikbeuteln dem Müll rund um Obersdorfs Wälder und Straßen an den Kragen. „Erfreulich ist, dass sich die Verschmutzung unserer Wege, Plätze und Wälder in Grenzen gehalten hat“, so Michael Vitt von der Waldgenossenschaft.

Nach 2 Stunden erfolgreicher Suche war ein großer Müllcontainer gefüllt und die Ortschaft war den Müll allesamt los. Die Veranstalter bedanken sich bei der Gemeinde Wilnsdorf für das Bereitstellen des Containers. Nur mit dieser wichtigen Unterstützung gelingt es einmal jährlich die Veranstaltung „Aktion Saubere Landschaft“ für Obersdorf durchzuführen. Zum Abschluss wurden alle zu einem kleinen Imbiss an die Grillhütte eingeladen.

Das Fazit lautet: Aufräumen im Ort kann Spaß machen!

Fotos: Heimatverein Obersdorf-Rödgen

